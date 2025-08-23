Bayer

Endlich Licht am Ende des Tunnels? Die nächsten Kursziele 22.08.2025, 13:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bayer: Endlich Licht am Ende des Tunnels? Die nächsten Kursziele
© Foto von Pixabay auf Pexels
Die Bayer-Aktie befindet sich in einer wichtigen und womöglich auch richtungsweisenden Phase. Sieht sie nach der schier endlosen Korrektur endlich Licht am Ende des Tunnels? Sowohl unter fundamentalen als auch unter charttechnischen Aspekten mehren sich die Hoffnungsschimmer. Doch noch ist nichts in trockenen Tüchern. Eine Bestandsaufnahme.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Bayer 28,36 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Bayer – Sieht die Aktie nun endlich Licht am Ende des Tunnels?

Gelingt der Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) endlich die Trendwende? Bisherige Versuche, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren, endeten allesamt erfolglos und scheiterten mitunter krachend. 

Bayer in der Börsennews AKtienanalyse

Die Zahlen für das 2. Quartal 2025, obgleich nicht alles Gold war, was da glänzte, wurden von den Marktakteuren recht positiv aufgenommen. Nicht minder positiv wurden die kürzlich von Bayer vermeldeten Fortschritte in der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten aufgenommen. So erzielte die Bayer-Tochter Monsanto Vergleichsvereinbarungen zu weiteren PCB-Fällen am Sky Valley Education Center. Das Thema Rechtsstreitigkeiten ist bekanntermaßen ein maßgeblicher Belastungsfaktor für die Bayer-Aktie. Jede Form einer Entspannung in diesem Punkt schlägt unmittelbar positiv auf den Aktienkurs durch. Auch die Nachricht, dass die Ratingagentur Fitch die Bonität von Bayer kürzlich unverändert mit BBB einstufte und den Ausblick stabil hielt, wurde positiv aufgenommen. 

Nicht nur unter fundamentalen Aspekten hellte sich die Lage zuletzt auf. Auch aus charttechnischer Sicht mehren sich die Lichtblicke. Im oberen Chart sind deutliche Ansätze einer unteren Trendwende auszumachen. Nicht zuletzt ist die wichtige 200-Tage-Linie gerade im Begriff, nach oben abzudrehen. Unterm Strich muss sich die Trendwende aber noch bestätigen. Und dieses kann nur mit einem beherzten Sprung über die 30 Euro gelingen. Etwaige Rücksetzer sollten vor dem Hintergrund der aktuellen Situation eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 28 Euro. Sollte es hingegen unter die wichtige Unterstützung von 26 Euro gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein Sprung über den Widerstandsbereich um 30 Euro würde der Aktie die Tür in Richtung 36 Euro (Zwischenhoch Januar 2024) aufstoßen.

Aktuelle Analystenstimmen

Analysten bleiben in Bezug auf die Bayer-Aktie noch zurückhaltend. So bestätigten die Analysten von Jefferies kürzlich ihr Votum „hold“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei nur 25 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ0C4Q
Ask: 1,49
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UJ18XE
Ask: 5,53
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ0C4Q UJ18XE. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
4 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
6 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
7 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel

Gestern 21:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Energie im Wandel: RWE stärkt Aktionäre und Projekte

Gestern 19:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Chip-Krieg: TSMC und die Machtspiele um Halbleiter

Gestern 19:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ukraine-Deal und Europa-Offensive beflügeln australischen …

Gestern 19:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk trotzt Krisenmeldungen mit überraschendem Kursplus

Gestern 17:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Analyst warnt vor Crash: Steht Siemens Energy am Scheideweg?

Gestern 14:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ross Stores: Schnäppchenjagd trotz Gegenwind

Gestern 11:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Lufthansa: Aktie startet durch. Wie weit kann das nun gehen…

Gestern 11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer