Bayer sucht Wachstumsimpulse

12.08.2025, 14:07 Uhr

Bayer sucht Wachstumsimpulse: Milliarden für Onkologie
© Symbolbild von Nastya Dulhiier auf Unsplash
Die Aktie von Bayer steht aktuell bei 25,56 EUR und bleibt trotz einer großen strategischen Übernahme unter Druck. Mit einem milliardenschweren Einstieg in die Präzisionsonkologie will der Konzern seine Pharmasparte zukunftsfähig machen – doch die anhaltenden Rechtsrisiken rund um Glyphosat überschatten die Pläne.
Milliardendeal für Präzisionsmedizin

Bayer kauft von Kumquat Biosciences die Rechte an einem innovativen Krebsmedikament in der klinischen Phase I. Der Deal umfasst 1,3 Milliarden USD, wovon ein Teil als Sofortzahlung, der Rest abhängig von regulatorischen Erfolgen und Umsätzen fließen soll. Das Präparat zielt auf eine präzise Steuerung des Immunsystems, um Tumorzellen gezielt zu bekämpfen – ein wachsender Markt, in dem Analysten bis 2030 jährliche Umsätze von über 50 Milliarden USD erwarten.

Pharma-Sparte als Wachstumsmotor

Mit der Akquisition will Bayer sinkende Umsätze bei älteren Blockbustern wie Xarelto (Herz-Kreislauf) und Eylea (Augenheilkunde) kompensieren. Die Pharmasparte trägt derzeit rund 40 % zum Gesamtumsatz bei, litt jedoch zuletzt unter einer dünner werdenden Pipeline. Laut CEO Bill Anderson ist der Deal „ein strategischer Schritt, um Bayer im Zukunftsfeld Onkologie neu zu positionieren“. Erste Zulassungen könnten – bei erfolgreichem Studienverlauf – frühestens 2029 erfolgen.

Rechtslasten bleiben dominierend

Parallel dazu drückt der Glyphosat-Komplex weiter auf Bilanz und Börsenwert. Kürzlich einigte sich Bayer in den USA auf die Beilegung von 17.000 weiteren Klagen, was die Gesamtzahl der erledigten Verfahren erhöht, aber immer noch zehntausende offene Fälle übriglässt. Insgesamt hat der Konzern bisher über 16 Milliarden USD für Vergleiche und juristische Kosten bereitgestellt. Analysten warnen, dass unvorhersehbare Gerichtsurteile zu weiteren Belastungen führen könnten.

Finanzlage und Investorenstimmung

Im zweiten Quartal 2025 erzielte Bayer einen Umsatz von 11,2 Milliarden EUR und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,11 EUR. Die Nettoverschuldung liegt bei etwa 34 Milliarden EUR – ein hoher Wert, der Investitionen einschränken kann. Der Kumquat-Deal soll ohne Kapitalerhöhung aus vorhandenen Mitteln finanziert werden, was den Druck erhöht, operativ starke Cashflows zu erwirtschaften.

Marktreaktion verhalten

Die Börse reagierte zunächst positiv auf die Ankündigung, drehte jedoch nach wenigen Stunden ins Minus. Während einige Analysten das Potenzial des Onkologieprojekts hervorheben, sehen andere kurzfristig kaum Spielraum für einen nachhaltigen Kursanstieg, solange Glyphosat wie ein Damoklesschwert über dem Konzern hängt.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum schwanken die Meinungen. Befürworter sehen im Zukauf „endlich ein klares Bekenntnis zur Innovation“. Kritiker warnen, dass „jede positive Nachricht vom Glyphosat-Thema erdrückt wird“. Viele Anleger fordern mehr Transparenz in der Rechtsstrategie und schnellere Fortschritte bei der Pipeline-Entwicklung.

Bn-Redaktion/pl
