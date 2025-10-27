Bayer unter Druck trotz Zulassung des neuen Hoffnungsträgers: FDA gibt grünes Licht für Elinzanetant, doch Bayer-Aktie fällt überraschend

Bayer unter Druck trotz Zulassung des neuen Hoffnungsträgers

© Symbolbild von Bayer
Bayer erhält in den USA die Zulassung für sein Menopause-Medikament Elinzanetant. Doch an der Börse verliert die Aktie an Wert, obwohl die Nachricht für Aufwind sorgen könnte.
Wirkstoff startet in den USA, Aktie reagiert negativ

Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für Elinzanetant erhalten. Das Medikament soll unter dem Markennamen Lynkuet zur Behandlung starker Hitzewallungen während der Wechseljahre eingesetzt werden. Die Genehmigung kam nach einer zuvor verlängerten Prüfphase, bei der jedoch keine grundlegenden Zweifel am Wirkstoff geäußert wurden.

Bayer rechnet mit einem Spitzenumsatz von mindestens 1 Milliarde US-Dollar jährlich. Dennoch gab die Aktie im Handelsverlauf spürbar nach. Der Kursrückgang fällt in eine Phase anhaltender Belastungen, etwa durch hohe Schulden, rechtliche Risiken und operative Herausforderungen in anderen Konzernbereichen.

Markt reagiert verhalten auf erwartete Zulassung

Obwohl Elinzanetant als Wachstumsbaustein im strategischen Umbau des Pharmageschäfts gilt, zeigt sich der Kapitalmarkt zurückhaltend. Viele Analysten hatten bereits mit einer Zulassung gerechnet. Das könnte erklären, warum die positive Nachricht nicht zu einer Kursrallye geführt hat. Hinzu kommen strategische Unsicherheiten: Der Einstieg in das Marktsegment der Frauengesundheit ist zwar wachstumsstark, aber auch wettbewerbsintensiv. In den USA ist Bayer unter anderem mit Astellas Pharma konfrontiert, das mit dem Präparat Veozah eine ähnliche Wirkweise anbietet.

Kursverlauf als Signal für Anlegerstimmung

Der Rücksetzer der Aktie trotz regulatorischem Erfolg deutet auf eine komplexe Gemengelage hin. Marktteilnehmer bewerten nicht nur Zulassungen, sondern auch deren kommerzielle Umsetzung, Margenpotenzial und Wettbewerbsausblick. In diesem Kontext könnte Bayer mehr liefern müssen, um neues Vertrauen zu schaffen.

Ausblick mit Fragezeichen

Kann Bayer aus der Zulassung einen nachhaltigen Wachstumsmotor entwickeln, oder bleibt Elinzanetant nur ein Hoffnungsschimmer im schwierigen Konzernumfeld? Die nächsten Quartale dürften Aufschluss darüber geben, wie stark die Nachfrage ausfällt und wie schnell das Mittel Umsatz generieren kann.

Bn-Redaktion/jh
