Bayer unter Druck

Warum Kerendia kaum wirkt 30.03.2026, 11:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Forschung
© Symbolbild von CDC auf Unsplash
Die EU-Zulassung für Kerendia gibt Bayer einen positiven Impuls, doch die Börse reagiert nur verhalten. Belastungen durch geopolitische Spannungen und die anhaltende Glyphosat-Problematik dämpfen die Stimmung weiterhin. Trotz stabiler charttechnischer Lage und optimistischer Analysten bleibt die weitere Entwicklung stark von externen Faktoren abhängig.
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Bayer 38,30 EUR +1,70 % Lang & Schwarz

Kerendia-Zulassung sorgt für leichten Impuls – Markt bleibt zurückhaltend

Bayer ist mit einer wichtigen Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen: Das Medikament Kerendia wurde in der EU zugelassen. Dennoch fällt die unmittelbare Reaktion an der Börse verhalten aus. Die Aktie legte lediglich um rund 0,2 Prozent zu und notiert aktuell bei über 38 Euro. Damit konnte der Rückgang vom Freitag in Höhe von -1,01 Prozent nur teilweise kompensiert werden. Diese Entwicklung unterstreicht die derzeitige Ausgangslage, die sich in einem ambitionierten kurzfristigen Seitwärtstrend widerspiegelt. Die Zulassung selbst liefert zwar einen positiven Impuls, reicht jedoch offenbar nicht aus, um kurzfristig stärkere Dynamik zu entfalten.

Geopolitische Spannungen und Glyphosat-Komplex belasten doppelt

Die Rahmenbedingungen für den Konzern bleiben angespannt. Als Unternehmen der Chemiebranche ist Bayer derzeit stark von den Auswirkungen des Iran-Konflikts betroffen. Einschränkungen bei Rohstoffen sowie eine insgesamt gedämpfte Perspektive für die Branche sorgen für Unsicherheit. Gleichzeitig wirkt die Glyphosat-Thematik weiterhin nach. In den USA steht im April der nächste wichtige juristische Schritt an, während im Juni eine endgültige Klärung erwartet wird. Bayer hat hierfür bereits Rückstellungen von mehr als 7 Mrd. Euro gebildet. Entscheidend wird nun sein, ob es gelingt, eine umfassende Einigung mit den Klägern zu erzielen. Diese doppelte Belastung – geopolitisch und juristisch – prägt aktuell die Wahrnehmung am Markt.

Technisches Bild stabilisiert sich – Analysten bleiben optimistisch

Trotz dieser Herausforderungen zeigt sich das charttechnische Bild vergleichsweise stabil. Die Aktie konnte den GD200 überwinden und bewegt sich damit weiterhin im Aufwärtstrend, wenn auch auf fragilem Niveau. Diese Entwicklung deckt sich mit der Einschätzung vieler Analysten. Kursziele von über 44 Euro stehen weiterhin im Raum. Die UBS hat ihre Erwartungen zuletzt sogar nach oben angepasst und sieht ein Potenzial bis auf 52 Euro. Grundlage dieser Einschätzungen sind die wirtschaftlichen Perspektiven für das laufende Jahr sowie mit Blick auf 2027. Bayer wird dabei zwar als vergleichsweise teuer, jedoch nicht als überteuert bewertet.

Vor diesem Hintergrund bleibt die weitere Entwicklung eng an externe Faktoren geknüpft. Insbesondere die Stabilisierung der geopolitischen Lage sowie Fortschritte in der juristischen Aufarbeitung könnten entscheidend sein, um die aktuell zurückhaltende Marktreaktion in eine nachhaltigere Aufwärtsbewegung zu überführen.

Bn-Redaktion/aw
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