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Bechtle im Vorteil?

Chipkrise wird zur Chance! 25.03.2026, 16:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bechtle
© Symbolbild von Bechtle AG
Bechtle steht trotz schwacher Marktstimmung und Lieferkettenproblemen im Fokus positiver Analysten, da Engpässe dem Unternehmen strategische Vorteile verschaffen könnten. Besonders kleinere Wettbewerber leiden stärker, während Bechtle Marktanteile gewinnen kann. Kurzfristige Unsicherheiten belasten zwar den Kurs, doch langfristig bleibt das Wachstumspotenzial intakt.
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Name Aktuell Diff. Börse
Bechtle 28,10 EUR +4,93 % Lang & Schwarz

Engpässe als strategischer Hebel: Warum Berenberg optimistischer wird

Der IT-Dienstleister Bechtle steht derzeit im Spannungsfeld zwischen Lieferkettenproblemen und schwacher Marktstimmung — doch ausgerechnet in dieser Phase kommt Rückenwind von Analystenseite. Die Investmentbank Berenberg hat die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und setzt damit ein klares Signal gegen den vorherrschenden Pessimismus.

Bemerkenswert ist dabei die gleichzeitige Senkung des Kursziels von 38 auf 34 Euro. Auf den ersten Blick widersprüchlich, basiert dieser Schritt auf einer differenzierten Neubewertung der aktuellen Marktlage. Im Zentrum steht die angespannte Versorgung mit Speicherchips, die branchenweit für Preisdruck und Unsicherheit sorgt. Während viele Marktteilnehmer darin vor allem ein Risiko sehen, argumentieren die Analysten strategisch: Kleinere Wettbewerber dürften deutlich stärker unter den Engpässen leiden, während Bechtle dank seiner Größe und stabilen Lieferantenbeziehungen vergleichsweise resilient aufgestellt ist. In einem schwierigen Umfeld könnte der Konzern somit gezielt Marktanteile hinzugewinnen.

Prognose dämpft Erwartungen: Kurs bleibt unter Druck

Diese positive Neubewertung trifft jedoch auf eine bereits deutlich geschwächte Aktie. Seit Jahresbeginn hat Bechtle mehr als 37 Prozent an Wert verloren und notiert aktuell bei rund 27,60 Euro. Auslöser für die jüngste Abwärtsbewegung war vor allem der vorsichtige Ausblick des Managements.

Auf der Bilanzpressekonferenz bestätigte Bechtle für 2025 ein Vorsteuerergebnis von 324,2 Millionen Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen. Für 2026 zeichnete das Unternehmen jedoch ein deutlich zurückhaltenderes Bild. Vorstandschef Thomas Olemotz verwies auf schwer kalkulierbare Lieferzeiten sowie stark schwankende Preise, die eine verlässliche Prognose derzeit erschweren.

Auch andere Analysten reagierten auf diese Unsicherheiten. So senkte die Deutsche Bank Research ihr Kursziel auf 42 Euro, hält jedoch weiterhin an ihrer positiven Einschätzung fest und empfiehlt die Aktie unverändert zum Kauf.

Dividende als Anker, Wachstum bleibt im Fokus

Inmitten dieser Unsicherheiten setzt Bechtle auf Kontinuität bei der Ausschüttung. Für die Hauptversammlung am 17. Juni plant das Unternehmen eine unveränderte Dividende von 0,70 Euro je Aktie. Diese stabile Dividendenpolitik dient als wichtiger Vertrauensfaktor in einer volatilen Phase.

Langfristig bleibt die strategische Ausrichtung klar definiert. Bis 2030 strebt Bechtle ein Geschäftsvolumen von zehn Milliarden Euro an, bei einer angestrebten Vorsteuermarge von rund fünf Prozent. Gleichzeitig arbeitet das Management daran, die kurzfristige Visibilität zu erhöhen. Eine engmaschigere Überprüfung der Prognosen soll spätestens zur Jahresmitte belastbarere Aussagen zur Entwicklung von Chippreisen und Lieferketten ermöglichen.

Damit steht Bechtle vor einer entscheidenden Phase: Während operative Unsicherheiten kurzfristig belasten, könnte sich die aktuelle Marktsituation mittelfristig als struktureller Vorteil erweisen — insbesondere, wenn sich die Einschätzung der Analysten zur Wettbewerbsdynamik bewahrheitet.

Bn-Redaktion/aw
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