Bechtle mit Comeback

© Symbolbild von Oleg Illarionov auf Unsplash
Nach einem drastischen Kurseinbruch erlebt die Bechtle-Aktie ein überraschendes Comeback mit einem Plus von über 12 Prozent. Trotz sinkender Gewinne überzeugt das Unternehmen mit solidem Wachstum, vor allem durch starke Nachfrage im öffentlichen Sektor. Der Strategiewechsel hin zu organischem Wachstum und staatlichen Auftraggebern scheint erste Früchte zu tragen.
Bechtle 40,50 EUR +9,61 %

Von der Klatsche zum Kurssprung: Was hinter dem Comeback steckt

Noch vor einer Woche sah es düster aus für Bechtle-Aktionäre: Nach einer enttäuschenden Branchenmeldung von Wettbewerber Cancom rauschte die Aktie zweistellig nach unten. Doch der IT-Dienstleister aus Neckarsulm liefert prompt die Gegenbewegung – und wie: Mit einem Kursplus von über 12 Prozent kletterte das Papier auf über 42 Euro und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Die Aktie führt damit den MDAX an und markiert ein neues Jahreshoch.

Das plötzliche Comeback kommt nicht von ungefähr. Im zweiten Quartal 2025 konnte Bechtle beim Umsatz wie erwartet leicht zulegen: Der Erlös stieg um 0,8 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro. Noch deutlicher fiel das Plus beim Geschäftsvolumen aus – dieses kletterte um 5,1 Prozent. Hintergrund: Bei Softwareverkäufen wird nicht der gesamte Verkaufspreis als Erlös verbucht, was die Umsatzdarstellung im Vergleich zum tatsächlichen Geschäftsvolumen relativiert.

Öffentliche Hand sorgt für Auftrieb – Chef bleibt optimistisch

Besonders positiv hebt das Unternehmen die Nachfrage im öffentlichen Sektor hervor. Der Bereich profitiert aktuell von staatlichen Investitionsprogrammen zur Modernisierung der digitalen Infrastruktur. CEO Thomas Olemotz zeigt sich angesichts der aktuellen Zahlen verhalten zuversichtlich: "Wir sind zwar noch nicht an dem Wachstum, das wir uns selbst gesetzt haben, aber mit der Entwicklung im zweiten Quartal sind wir wieder auf dem richtigen Wachstumspfad."

Diese Aussage unterstreicht den Strategiewechsel des Unternehmens: Fokus auf organisches Wachstum und stabile Auftraggeber im staatlichen Bereich – ein Bereich, der angesichts milliardenschwerer öffentlicher Investitionen weiteres Potenzial bietet.

Gewinne unter Druck – aber besser als befürchtet

Trotz des starken operativen Wachstums muss Bechtle bei der Profitabilität Abstriche machen. Der Vorsteuergewinn sank im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf 66,8 Millionen Euro. Allerdings relativiert der Konzern diesen Rückgang: Das Vorjahresergebnis war durch einen Einmaleffekt überzeichnet. Auch der Nettogewinn fiel um 20 Prozent auf 47,7 Millionen Euro – laut Unternehmen insbesondere belastet durch schwierige Marktbedingungen in Deutschland und Frankreich.

Bechtle bestätigt trotz der Einbußen die bestehende Jahresprognose: Für 2025 wird mit einem leicht steigenden Geschäftsvolumen gerechnet, beim Umsatz hingegen erwartet das Management einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt scheint das Unternehmen nach längerer Schwächephase wieder Kurs aufgenommen zu haben – sowohl operativ als auch an der Börse.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0)
