Bechtle überrascht mit Q3-Kracher

14.11.2025, 13:44 Uhr

Unternehmenszentrale
© Symbolbild von Bechtle AG
Bechtle hat im dritten Quartal 2025 mit starken Zahlen überrascht und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Besonders das internationale Geschäft entwickelte sich mit einem Wachstum von 17 Prozent als entscheidender Treiber. Trotz Herausforderungen auf dem Heimatmarkt blickt das Unternehmen optimistisch auf das Schlussquartal – gestützt von einer soliden Finanzlage und positiven Analystenkommentaren.
Starke Zahlen im Q3 – internationales Geschäft als Wachstumstreiber

Die Aktie von Bechtle schoss am Freitag um über 14 Prozent nach oben und übersprang dabei deutlich die 200-Tage-Linie – ein charttechnisch viel beachtetes Signal. Auslöser war ein überraschend starker Quartalsbericht: Das IT-Systemhaus aus Neckarsulm übertraf die Erwartungen der Analysten und bestätigte zugleich seine Jahresprognose. Die Börse honorierte die Zahlen mit einem kräftigen Kurssprung.

Im dritten Quartal 2025 konnte Bechtle das Geschäftsvolumen um 8,4 Prozent auf 2,05 Milliarden Euro steigern. Der Umsatz legte um 5,1 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro zu. Besonders dynamisch entwickelte sich das internationale Geschäft, das um satte 17,0 Prozent zulegte. Dagegen zeigte sich der Heimatmarkt Deutschland mit einem Rückgang von 2,4 Prozent weiterhin schwach.

Beim Ergebnis vor Steuern verzeichnete Bechtle ein Plus von 2,4 Prozent auf 80,5 Millionen Euro; im Vergleich zum zweiten Quartal ergibt sich sogar ein Anstieg von 20,5 Prozent. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich leicht von 0,44 auf 0,45 Euro. Vorstandschef Thomas Olemotz zeigte sich zuversichtlich: „Die Talsohle haben wir bereits durchschritten und sind zurück auf dem Wachstumspfad.“

Zielgerade mit Tempo – Q4 wird zur Bewährungsprobe

Die eigentliche Bewährungsprobe steht jedoch noch bevor: Um die Jahresprognose zu erreichen, muss Bechtle im Schlussquartal das Ergebnis vor Steuern um knapp 25 Prozent steigern. Ein ambitioniertes Vorhaben, das auch Olemotz nicht verschweigt. Dennoch gibt sich das Management optimistisch. Der bisherige Verlauf im Oktober stimme zuversichtlich, heißt es aus dem Unternehmen.

Unterstützung erhält Bechtle von Analystenseite. Die Experten von Jefferies sehen das Unternehmen gut aufgestellt für eine starke Schlussphase im Jahr. Insbesondere das internationale Geschäft in Ländern wie den Benelux-Staaten, Großbritannien und Spanien liefert positive Impulse. Dort verzeichnet Bechtle zweistellige Wachstumsraten und gewinnt Marktanteile hinzu.

Die bestätigte Prognose sieht für das Gesamtjahr eine Bandbreite von minus fünf bis plus fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, sowohl beim Umsatz als auch beim Vorsteuerergebnis, vor. Ob der Endspurt gelingt, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.

Solide Finanzlage – organisches Wachstum bleibt herausfordernd

Trotz des wirtschaftlich schwierigen Umfelds, vor allem in Deutschland und Frankreich, zeigt sich Bechtle finanziell gut aufgestellt. Der operative Cashflow summierte sich nach neun Monaten auf 149,1 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 47,9 Prozent. Mit einer Liquidität von 508 Millionen Euro verfügt der MDAX-Konzern über genügend finanziellen Spielraum für Investitionen oder Übernahmen.

Die Zahl der Beschäftigten stieg auf rund 16.300, allerdings ausschließlich durch Zukäufe. Organisch ging die Mitarbeiterzahl leicht um 1,6 Prozent zurück, da offene Stellen in einigen Bereichen bewusst nicht nachbesetzt wurden. Der Fokus liegt auf Effizienz und Stabilität, insbesondere in einem Umfeld, in dem viele Kunden Investitionen aufgrund konjunktureller Unsicherheit aufschieben. Mit dem Rückenwind aus dem dritten Quartal und einer starken Bilanz setzt Bechtle auf einen kraftvollen Jahresendspurt – getragen von internationaler Dynamik und stabiler Finanzkraft.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
