Befreiungsschlag

Bayer-Rally dank Milliarden-Angebot 17.02.2026, 17:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Landwirtschaft
© Bild von LMX5 Fotografie auf Pixabay
Bayer steht vor einer möglichen Weichenstellung im milliardenschweren Roundup-Komplex. Ein Vergleich über 10,5 Milliarden US-Dollar könnte jahrelange Unsicherheit deutlich reduzieren. Gleichzeitig reagiert die Börse mit kräftigen Kursaufschlägen.
10,5 Milliarden Dollar im Raum: Bayer startet entscheidende Offensive im Roundup-Komplex

Bayer treibt eine milliardenschwere Initiative voran, um die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten rund um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup umfassend zu beenden. Geplant ist ein Vergleichspaket über insgesamt 10,5 Milliarden US-Dollar. Davon sollen 7,5 Milliarden US-Dollar über ein Sammelklageverfahren in Missouri sowohl bereits eingereichte Klagen als auch potenzielle Ansprüche für einen Zeitraum von 20 Jahren abdecken. Weitere 3 Milliarden US-Dollar sind für bestehende US-Verfahren vorgesehen, in denen ehemalige Anwender dem Herbizid vorwerfen, ihr Non-Hodgkin-Lymphom verursacht zu haben.

Glyphosat sei nicht krebserregend

Trotz der anhaltenden Vorwürfe verweist der Konzern auf die Einschätzung der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, wonach Glyphosat nicht als krebserregend eingestuft ist. Noch sind rund 67.000 Klagen anhängig. Seit der Übernahme von Monsanto für 66 Milliarden US-Dollar steht Bayer wegen der Roundup-Prozesse massiv unter Druck und hat bereits mehr als 10 Milliarden US-Dollar für Urteile und Vergleiche gezahlt.

Milliardenvergleich soll Rechtsrisiken für Jahrzehnte begrenzen

An der Börse sorgten die Berichte über die möglichen Vergleichspläne für deutliche Kursbewegungen. In Frankfurt stieg die Aktie zeitweise um bis zu 7,9 Prozent – der stärkste Tagesgewinn seit einem Monat. Am Dienstagnachmittag kletterte der Kurs bis auf 49,57 Euro und näherte sich damit erstmals seit September 2023 wieder der Marke von 50 Euro. Zuletzt lag das Plus noch bei 5,1 Prozent bei 48,31 Euro.

Rechtsstreit macht Fortschritte

Bereits zuvor hatte die Hoffnung auf Fortschritte im Rechtsstreit eine Rally ausgelöst: Seit Jahresbeginn 2026 summiert sich das Kursplus auf rund 30 Prozent, seit Anfang Dezember sogar auf fast 60 Prozent. Rückenwind kam zudem vom Obersten Gerichtshof der USA, der im vergangenen Monat die Berufung gegen ein Urteil über 1,25 Millionen US-Dollar zur Prüfung angenommen hat. Konzernchef Bill Anderson prüft unterdessen auch strategische Optionen bis hin zu einem möglichen Ausstieg aus der Glyphosat-Produktion.

Bn-Redaktion/ts
