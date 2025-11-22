Anzeige
Blutbad bei Rüstungsaktien: Renk taumelt ins Wochenende
Der Rüstungssektor erlebte am gestrigen Freitag (21. November) einen gebrauchten Handelstag. Rheinmetall, Hensoldt, die britische BAE Systems und die italienische Leonardo gingen mit zum Teil heftigen Verlusten aus der Handelswoche. Besonders heftig fiel jedoch die Reaktion bei der Aktie des Augsburger Herstellers von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen Renk aus.
In der letzten Kommentierung zur Renk-Aktie (WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK) vor genau einer Woche thematisierten wir die robusten Zahlen des Unternehmens.

Gleichzeitig wurde die fragile charttechnische Konstellation der Aktie in den Fokus gerückt. Renk bewegte sich bereits im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung in einer stark ausgeprägten Handelsspanne zwischen 70 Euro und 60 Euro. Handelsspannen bzw. Seitwärtsbewegungen sind bekanntlich nicht ohne Risiken und mitunter eine überaus heikle Konstellation, baut sich doch über die Seitwärtsbewegung mitunter enormes Bewegungspotenzial auf. Bricht sich diese über die Oberseite der Range Bahn, führt das nicht selten zu dynamischen Aufwärtsbewegungen. Obacht ist jedoch geboten, wenn die Handelsspanne über die Unterseite aufgelöst wird. In diesem Fall kommt es nicht selten zu heftigen Abverkäufen. Die Renk-Aktie kann nun auch ein Lied davon singen…

Der obere Chart verdeutlicht die prekäre Konstellation. Der Rücksetzer unter die 60 Euro löste ein markantes Verkaufssignal aus. Die 200-Tage-Linie wurde bärisch gekreuzt. Das ist aus charttechnischer Sicht ebenfalls ein Warnzeichen. Sofort rückte die nächste wichtige Unterstützung bei 50 Euro in den Fokus. Und das Verkaufssignal entfaltet seine wuchtige Wirkung. Sollte es der Renk-Aktie nicht gelingen, den Abverkauf im Bereich von 50 Euro zum Stehen zu bringen, könnte es unangenehm werden. In diesem Fall ist auch eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 40 Euro nicht auszuschließen. Hingegen würde ein Comeback der Aktie oberhalb von 60 Euro die Lage nachhaltig entspannen. In der aktuellen Gemengelage kommt dieses Vorhaben jedoch einer Herkulesaufgabe gleich.

Die Analysten von Deutsche Bank Research schraubten am Kursziel und senkten das Kursziel für die Renk-Aktie von 75 Euro auf 72 Euro. Die Einstufung wurde auf „buy“ belassen. Die Analysten von Berenberg stuften Renk ebenfalls auf „buy“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 84 Euro. Die Analysten von Jefferies schlugen in die gleiche Kerbe und stuften Renk auf „buy“. Das Kursziel blieb mit 80 Euro unverändert.

