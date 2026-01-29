Anzeige
++++++ Gold-Update: 307 Meter Gold: Dieser Treffer könnte diese Goldaktie jetzt neu bewerten ++++++
China blockiert

Nvidia braucht diesen Milliarden-Markt 29.01.2026, 10:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Microchip
© Symbolbild KI-generiert
Nvidia steht in China auf der Warteliste: Der Tech-Riese darf seine begehrten H200-KI-Chips bislang nicht ins Land liefern. Noch zögert die chinesische Regierung mit einer finalen Importfreigabe – trotz hoher Nachfrage aus der Wirtschaft. Für Anleger eröffnet sich damit ein neues Spannungsfeld zwischen geopolitischer Unsicherheit und milliardenschweren Wachstumschancen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 159,30 EUR -0,88 % Gettex

Nvidia auf Warteliste: China entscheidet über Milliardenmarkt für KI-Chips

Trotz wachsender Nachfrage hat Nvidia noch keine Bestellungen aus China für seinen KI-Chip H200 erhalten. Grund dafür ist die ausstehende Importgenehmigung der chinesischen Regierung. Nvidia-CEO Jensen Huang erklärte in Taipeh, dass der Ball derzeit bei Peking liege. Zwar traf Huang kürzlich während einer Reise durch China sowohl Regierungsvertreter als auch Kunden, konkrete Aufträge wurden dabei jedoch nicht abgeschlossen.

Signale aus China deuten auf bevorstehende Freigabe

Laut Huang haben chinesische Behörden führenden Technologieunternehmen wie Alibaba bereits grünes Licht gegeben, um sich auf mögliche Bestellungen des H200 vorzubereiten. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass eine Genehmigung für die Einfuhr unmittelbar bevorsteht. Der H200 ist eine abgespeckte Version von Nvidias High-End-KI-Chips und wurde von der US-Regierung unter der Maßgabe genehmigt, nicht die neuesten Technologien nach China zu exportieren. Dennoch gilt der Chip als leistungsfähig und optimal für KI-Anwendungen geeignet.

USA mit Lizenz – China mit Zurückhaltung

Während Nvidia daran arbeitet, die finale US-Lizenz für den Export des H200 abzuschließen, hält sich China mit einer Entscheidung bislang zurück. Der Markt wäre für Nvidia strategisch von enormer Bedeutung, insbesondere angesichts wachsender globaler Nachfrage nach Rechenzentren und KI-Lösungen. Huang betonte, dass der H200 „sehr gut für den chinesischen Markt geeignet“ sei – seine Kunden hätten großes Interesse an der Technologie.

Produktionsausbau für kommende Dekade geplant

Parallel zur geopolitischen Unsicherheit kündigte Huang an, dass Nvidia-Partner TSMC in den nächsten zehn Jahren „enorme Kapazitäten“ aufbauen müsse, um der globalen Nachfrage gerecht zu werden. Nvidias Chips gelten derzeit als Industriestandard für KI-Modelle und sind in nahezu allen großen Rechenzentren im Einsatz. Das Unternehmen ist weltweit führend bei der Entwicklung dieser Hardware und konnte zuletzt eine beispiellose Wertentwicklung vorweisen.

Eine Entscheidung aus Peking könnte damit nicht nur direkten Einfluss auf Nvidias Umsätze, sondern auch auf die gesamte Dynamik im globalen KI-Wettlauf haben. Anleger beobachten die Situation genau – zwischen politischer Unsicherheit und gewaltigem Wachstumspotenzial.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH8UWU
Ask: 0,84
Hebel: 19
mit starkem Hebel
VH5ST0
Ask: 2,30
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH8UWU VH5ST0. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
3 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
4 Kreml schließt Verhandlungen mit 'inkompetenter' EU-Führung aus Hauptdiskussion
5 Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen Hauptdiskussion
6 Tesla-Aktie unter Druck: Anleger erleben herbe Enttäuschung in 2025: Elon Musks Zukunftsversprechen kollidieren mit der Realität Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Deutsche Bank: Milliardengewinne & eine Razzia dank Russland

10:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Roboterfirma Tesla: Abschied vom Auto eingeleitet

10:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerät die Aktie nun ins Wanken? TUI scheitert an zentralen …

10:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ASML-Aktie lässt es krachen: Zahlen und Ausblick überzeugen

Gestern 11:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Panik nach interner E-Mail: Angst vor Entlassungen bei Amazon

Gestern 10:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Eine Tonne pro Woche: Krypto-Gigant kauft heimlich massiv Gold

Gestern 10:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber eskalieren vollends: Spektakuläre Rekordjagd lässt…

Gestern 10:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ASML boomt: Warum werden dann Mitarbeiter entlassen?

Gestern 10:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer