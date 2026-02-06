China Deal

Der Chip-Gigant Nvidia hat sein großes Ziel erreicht und darf endlich wieder seine High-Tech-Ware nach China liefern. Doch was auf den ersten Blick wie ein Triumph für den Konzern aussieht, könnte sich schnell als gefährliche Falle entpuppen. Während Anleger jubeln, begibt sich das Unternehmen auf politisches Glatteis.
Riskanter Sieg wurde errungen
Der CEO von Nvidia hat monatelang in Washington lobbyiert und sich nun durchgesetzt. Sein Argument war simpel: Wenn die Amerikaner nicht liefern, bauen die Chinesen ihre eigenen Chips und werden unabhängig. Um die globale Dominanz nicht an lokale Rivalen zu verlieren, darf der Marktführer nun spezielle Versionen seiner KI-Beschleuniger exportieren.

Politik schaut genau hin
Doch die Erlaubnis aus dem Weißen Haus kommt mit massiven Auflagen und gleicht einem Tanz auf der Rasierklinge. Sollte Peking die Technologie von Nvidia für militärische Zwecke missbrauchen, könnte die US-Regierung den Stecker sofort wieder ziehen. Die politische Unsicherheit bleibt damit das größte Risiko für den Aktienkurs.

Gegenseite bleibt extrem misstrauisch
Auch in Peking knallen nicht nur die Sektkorken, denn die Abhängigkeit von US-Technologie ist der Regierung dort ein Dorn im Auge. Zwar brauchen die chinesischen Tech-Konzerne die Rechenpower von Nvidia dringend, doch gleichzeitig wird der Aufbau einer eigenen Chip-Industrie massiv gefördert. Kunden werden oft gezwungen, parallel auch heimische Produkte zu kaufen.

Wette auf die Zukunft
Für Nvidia ist die Rückkehr in den gigantischen chinesischen Markt überlebenswichtig, um das extreme Wachstum der Vergangenheit zu rechtfertigen. Doch das geopolitische Risiko schwebt wie ein Damoklesschwert über jedem verkauften Chip. Investoren sollten sich bewusst sein, dass dieser Umsatzstrom jederzeit wieder politisch gekappt werden kann.

