Chip-Welt im Umbruch

Chip-Welt im Umbruch 29.08.2025, 18:03 Uhr

Chip-Welt im Umbruch: TSMC hält Kurs
© Bild von 李 季霖 auf Flickr
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) notiert aktuell bei 198,60 EUR. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips zeigt sich trotz geopolitischer Spannungen und wachsender Konkurrenz weiter robust. Mit soliden Quartalszahlen, Nachhaltigkeitsinitiativen und Investitionen in den USA signalisiert TSMC Stabilität – Anleger fragen sich nun, ob der Titel langfristig über 200 Euro steigen kann.
Starke Geschäftszahlen im zweiten Quartal

Im zweiten Quartal 2025 meldete TSMC einen Umsatz von 20,8 Milliarden USD, ein Anstieg von 12 % im Vergleich zum Vorjahr. Besonders das Geschäft mit Hochleistungschips für KI-Anwendungen und Smartphones legte zu. Der Nettogewinn belief sich auf 7,1 Milliarden USD, womit die Gewinnmarge bei soliden 34 % lag. Analysten bewerten die Ergebnisse als Beweis für die marktbeherrschende Stellung des Konzerns.

AI als Wachstumsmotor

Die Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz bleibt der wichtigste Treiber. Während Nvidia und AMD die Schlagzeilen dominieren, liefert TSMC als Auftragsfertiger die technologische Grundlage für deren Produkte. Mehr als 60 % der Kapazitäten im High-End-Bereich sind aktuell für KI-Prozessoren reserviert.
Experten erwarten, dass der Markt für solche Chips bis 2030 jährlich zweistellig wächst – TSMC dürfte damit eine zentrale Rolle in der Lieferkette spielen.

Nachhaltigkeitsinitiativen und Arizona-Projekt

Neben den Zahlen sticht die jüngste Investition in Arizona hervor: Dort baut TSMC nicht nur neue Chipfabriken, sondern auch eine Wasserrecyclinganlage, die künftig 90 % des industriellen Wassers wiederverwerten soll. Angesichts des enormen Wasserbedarfs bei der Halbleiterproduktion gilt dieses Projekt als wegweisend. Analysten loben, dass TSMC damit nicht nur seine ökologische Bilanz verbessert, sondern auch regulatorische Risiken in den USA abfedert.

Herausforderung Handelsspannungen

Doch Risiken bleiben: Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA, China und Taiwan belasten das Sentiment. Zusätzlich plant TSMC Maßnahmen zur Sicherung von Firmengeheimnissen, nachdem in den vergangenen Monaten Berichte über Datenlecks Schlagzeilen machten. Das Unternehmen kündigte an, ein umfassendes Trade-Secret-Management-System einzuführen, um seine technologische Führungsrolle zu schützen.

Kursentwicklung und Bewertung

Mit 198,60 EUR bewegt sich die Aktie nahe der psychologisch wichtigen 200-Euro-Marke. Seit Jahresbeginn entspricht das einem Plus von rund 21 %, womit TSMC stärker abgeschnitten hat als viele Wettbewerber. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 23, was angesichts der Wachstumschancen im KI-Sektor als moderat gilt. Analysten von Forbes bezeichnen TSMC daher als „Wall Streets meist übersehene AI-Story“.

Langfristige Perspektiven

Die mittelfristigen Aussichten sind solide. TSMC hat Investitionen von mehr als 100 Milliarden USD für die kommenden Jahre angekündigt, vor allem in 2nm- und 3nm-Technologien. Sollte die Nachfrage nach KI-Chips so stark wachsen wie prognostiziert, könnte der Kurs mittelfristig deutlich über die 200-Euro-Marke hinausgehen.

Community-Stimmung

In den Foren herrscht Zuversicht. Viele Anleger sehen TSMC als „stillen Gewinner der KI-Revolution“. Ein Nutzer schreibt: „Unter 200 Euro bleibt die Aktie ein Kauf, das Potenzial ist enorm.“ Andere warnen jedoch vor geopolitischen Risiken: „Ein Funke im Taiwan-Konflikt, und der Kurs bricht ein.“
Insgesamt überwiegt Optimismus – die Mehrheit glaubt an weiteres Wachstum und eine Stabilisierung oberhalb der 200-Euro-Schwelle.

Bn-Redaktion/pl
