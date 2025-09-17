Anzeige
Continental vor Kurssprung?

17.09.2025, 17:24 Uhr

Symbolbild Automobilzulieferer
© Bild von VariousPhotography auf Pixabay
Der Autozulieferer Continental steht vor einer wichtigen Weichenstellung in seiner Unternehmensgeschichte. Mit der geplanten Abspaltung der Automotive-Sparte Aumovio rückt ein entscheidender Schritt näher, der die künftige Ausrichtung des Konzerns prägen soll. Die Aktie notiert derzeit bei rund 72 Euro, Anleger haben jedoch die charttechnische Marke von 79,50 Euro fest im Blick.
Aumovio-Spin-off als Testfall

Am 18. September wird Aumovio offiziell an die Börse gehen. Für jeweils zwei Continental-Aktien erhalten Anteilseigner eine Aumovio-Aktie. Ziel des Spin-offs ist es, die Unternehmensstrukturen zu verschlanken und beiden Geschäftsbereichen mehr Fokus zu ermöglichen. An der Spitze der neuen Automotive-Sparte steht künftig Philipp von Hirschheydt, während Jutta Dönges ab November als CFO beginnt.

Der Spin-off wird von vielen als Chance gesehen, den Konzern zu stärken, birgt jedoch auch Risiken. Erfahrungen mit der früheren Abspaltung von Vitesco, die später von Schaeffler übernommen wurde, mahnen zu Vorsicht.

Analysten sind gespalten

Die Expertenmeinungen gehen auseinander: Die UBS sieht Potenzial bis auf 100 Euro, unter anderem wegen möglicher Wertsteigerungen durch den geplanten Verkauf von ContiTech im Jahr 2026. Bernstein Research hingegen zeigt sich skeptisch. Die Analysten verweisen auf strukturelle Probleme in der Branche und mögliche finanzielle Belastungen durch Streitigkeiten mit BMW und setzen das Kursziel bei 66 Euro.

Technische Analyse im Blick

Aus charttechnischer Sicht steht die Aktie an einem Wendepunkt. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 79,50-Euro-Marke könnte den Erholungszyklus fortsetzen und weiteres Aufwärtspotenzial bis in den dreistelligen Bereich eröffnen. Scheitert der Ausbruch, wären Rücksetzer auf 60 oder sogar 50 Euro möglich.

Fazit

Continental bewegt sich in einem herausfordernden Umfeld geprägt von Elektromobilität, Lieferkettenproblemen und geopolitischen Unsicherheiten. Der Aumovio-Spin-off bietet die Chance, den Konzern neu zu positionieren – ob er jedoch zum Kurstreiber wird, bleibt abzuwarten. Für Anleger heißt das: aufmerksam beobachten und die Marke von 79,50 Euro genau im Blick behalten.

Bn-Redaktion/js
