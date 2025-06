Die Zahlen wurden mit großer Spannung erwartet, nachdem zuletzt Mitbewerber Palo Alto mit den Quartalszahlen für eine Enttäuschung sorgte. Die erste Reaktion auf die CrowdStrike-Zahlen lässt jedoch vermuten, dass man auch mit diesen nicht vollends zufrieden war.

CrowdStrike – Aktie geht nach Zahlen baden. Die nächsten Kursziele

CrowdStrike berichtete gestern über das 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 30. April 2025) des Geschäftsjahres 2026. Der Konzern vermeldete für den Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 1,103 Mrd. US-Dollar, nach 0,921 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 30. April 2024) des Geschäftsjahres 2025.

CrowdStrike gab für den aktuellen Berichtszeitraum einen Verlust (GAAP) in Höhe von -110,2 Mio. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von -0,44 US-Dollar) an. Zum Vergleich: Im entsprechenden Vorjahreszeitraum verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn in Höhe von +42,8 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von +0,17 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) bot sich hingegen ein positives Bild. CrowdStrike erzielte einen bereinigten Gewinn in Höhe von 184,7 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,73 US-Dollar), nach einem bereinigten Gewinn in Höhe von 196,8 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,79 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Prognose für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026

Für das laufende 2. Geschäftsquartal erwartet CrowdStrike einen Umsatz in Höhe von 1,144 Mrd. US-Dollar bis 1,151 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird in einer Spanne von 0,82 US-Dollar bis 0,84 US-Dollar erwartet. Gerade in Bezug auf die Umsatzprognose hatte sich der Markt etwas mehr erwartet.

Aktie nach Veröffentlichung unter Druck

CrowdStrike (WKN: A2PK2R | ISIN: US22788C1053 | Ticker-Symbol: 45C) geriet nach den Zahlen im nachbörslichen Handel unter Druck. Wie immer sollte man die nachbörsliche Reaktion nicht überbewerten, doch sollten sich die Verluste im regulären Mittwochshandel bestätigen, könnte die Aktie arg in Bedrängnis geraten. Aus charttechnischer Sicht war die Aktie unmittelbar vor den Zahlen im Begriff, den markanten Kursbereich von 500 US-Dollar ins Visier zu nehmen. Das Kaufsignal, das sich mit dem Ausbruch über den Widerstand von 450 US-Dollar installierte, wirkte nach. Ein Rücksetzer unter die 450 US-Dollar sollte daher tunlichst vermieden werden, um das Momentum nicht zu gefährden. Auf der Oberseite gilt es, die 500 US-Dollar aus dem Weg zu räumen.