D Wave Quantum mit Millionenprojekt in Europa – Aktie vor kritischer Phase: Neue Expansion trifft auf skeptischen Markt

16.10.2025, 12:56 Uhr

Ein Vertrag über 10 Millionen Euro mit einem europäischen Partner bringt D Wave Quantum erneut ins Rampenlicht. Doch während die Technologie weiter voranschreitet, zeigt sich der Aktienkurs zunehmend volatil.
Schweiz und Italien rücken ins Zentrum der Quantenoffensive

D Wave Quantum hat mit dem Unternehmen Swiss Quantum Technology eine Vereinbarung über die Lieferung eines Advantage2 Quantencomputers getroffen. Das Gerät soll in Europa installiert und über die Cloudplattform Leap betrieben werden. Zusätzlich wird die Zusammenarbeit Teil der italienischen Q Alliance Initiative, die Quanteninfrastruktur in Südeuropa fördert.

Das System verfügt über 4400 Qubits und bietet eine verbesserte Kopplungsdichte, längere Kohärenzzeiten und geringeres technisches Rauschen. Damit sollen komplexe Optimierungsprobleme lösbar werden, die für klassische Rechner bislang nicht zugänglich waren.

Zuvor hatte bereits das Forschungszentrum Jülich ein D Wave System in seine Supercomputer Infrastruktur integriert. Nun folgen erste kommerzielle Anwendungen, die das Unternehmen aus Kanada weiter in Europa verankern könnten.

Aktie nach 400 Prozent Kursplus unter Druck

Die Aktie von D Wave Quantum legte seit Jahresbeginn um mehr als 400 Prozent zu. Doch die Rally geriet zuletzt ins Stocken. Nach einem Kurssprung um rund 4 Prozent am Tag der Vertragsmeldung zeigten sich erste Rücksetzer. Auf Wochensicht betrug der Gewinn zuletzt etwa 22 Prozent, im Monatsvergleich sogar über 150 Prozent.

Der aktuelle Kurs bewegt sich bei etwa 37 Euro. Doch die zunehmende Volatilität lässt Zweifel aufkommen, ob der Wert weiter steigt oder eine Phase der Konsolidierung bevorsteht. Marktanalysten verweisen auf den steigenden Kapitalbedarf des Unternehmens und geplante Aktienplatzierungen, die den Kurs belasten könnten.

Verluste steigen, Risiko bleibt hoch

Im zweiten Quartal dieses Jahres stieg der operative Verlust auf 26 Millionen US Dollar, verglichen mit 19 Millionen im Vorjahresquartal. Ursache sind gestiegene Forschungs- und Entwicklungskosten. Die Mittel dienen der Weiterentwicklung der Advantage Architektur, bringen aber zusätzlichen Finanzierungsdruck.

Branchenanalysten beobachten den Markt für Quantenunternehmen zunehmend kritisch. Bewertungskennzahlen wie die durchschnittliche Kursspanne pro Handelstag zeigen, dass D Wave aktuell zu den volatileren Titeln gehört. Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld für Quantentechnologie grundsätzlich wachstumsstark.

Bn-Redaktion/jh
