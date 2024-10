SAP – Bärenstarke Zahlen für das 3. Quartal

SAP gab den Umsatz im 3. Quartal 2024 mit 8,470 Mrd. Euro an, nach 7,744 Mrd. Euro im 3. Quartal 2023. Wenig überraschend war das Cloudgeschäft des Konzerns einmal mehr maßgeblicher Umsatztreiber. SAP wies einen Gewinn nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 1,441 Mrd. Euro aus, nach einem Gewinn in Höhe von 1,272 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Gewohnt stark präsentierte sich der free cashflow (Non-IFRS). SAP wies für das September-Quartal 2024 einen free cashflow in Höhe von 1,248 Mrd. Euro aus, nach 0,865 Mrd. Euro im Vorjahresquartal. Mit den starken Q3-Daten im Rücken hob SAP die Prognose für das Gesamtjahr 2024 an und erwartet nunmehr unter anderem einen free cashflow in einer Spanne zwischen 3,5 Mrd. Euro und 4,0 Mrd. Euro; nach zuvor 3,5 Mrd. Euro.

So reagiert die Aktie

Die Reaktion auf die Zahlen fiel entsprechend aus. Die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) verzeichnete einen starken Kursanstieg. Das erinnert(e) schon ein wenig an die Reaktionen auf die Zahlen anderer Tech-Giganten; wie etwa Nvidia. Mit dem starken Kursanstieg entfernte sich SAP auch immer deutlicher von dem ehemaligen Widerstandsbereich von 213 Euro. Der Ausbruch kann damit als gelungen eingestuft werden. Die Tür auf der Oberseite steht zudem weit offen. Selbst ein Durchmarsch der Aktie in Richtung 250 Euro sollte nicht überraschen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer idealerweise auf 213 Euro begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 200 Euro zu verorten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Zahlenveröffentlichung rief einige Analysten auf den Plan. So bestätigten die Analysten von Jefferies ihr Votum „buy“ für SAP. Das Kursziel lautet nach wie vor 230 Euro. JPMorgan bestätigte die Einstufung „overweight“ für SAP. Das Kursziel blieb mit 220 Euro unverändert. Die Analysten der Schweizer UBS zeigten sich optimistisch, bestätigten ihr „buy“ für SAP, hoben aber das Kursziel für die Aktie von 222 Euro auf 237 Euro an.