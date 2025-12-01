DiegnosTear:
HotStock mit dem Potential aus der Träne!
Adobe-Aktie: Kann der KI-Verlierer jetzt 50% aufholen? 01.12.2025

Symbolbild Software-Entwickler
© Bild von Innova Labs auf Pixabay
Die Aktie des Spezialsoftware-Entwicklers Adobe wurde am Markt massiv abgestraft und gilt als Verlierer des KI-Booms, obwohl das Kerngeschäft operativ weiter wächst. Dieser Widerspruch hat zu einer selten attraktiven Bewertung geführt. Die Aktie ist so günstig wie seit Langem nicht mehr und zeigt erste Entspannungssignale im Chart. Für Anleger, die auf eine mächtige Gegenbewegung setzen, könnte der Zeitpunkt für den antizyklischen Einstieg gekommen sein.
Extrem günstige Bewertung
Die massiven Kursverluste stehen im krassen Gegensatz zur operativen Realität: Da Umsatz und Gewinn weiter wachsen, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf einen Wert gesunken, der etwa 50 Prozent unter dem historischen Durchschnitt liegt. Zusätzlich ist das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) in dem Bereich angelangt, der in der Fundamentalanalyse als günstig gilt. Auch beim Kurs-Cashflow-Verhältnis handelt Adobe mit einem deutlichen Abschlag gegenüber der Konkurrenz. Der Konzern erwirtschaftet einen hohen freien Cashflow in Milliardenhöhe, der nicht zuletzt für Aktienrückkäufe zur Verfügung steht. Insgesamt deuten die Bewertungskennzahlen auf eine strukturelle Unterbewertung hin.

Charttechnik zeigt Entspannungssignale
Trotz des langfristigen Abwärtstrends deuten die technischen Indikatoren auf eine baldige Trendwende hin. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der MACD-Indikator zeigen bullishe Divergenzen – Signale, die in der Charttechnik als zuverlässige Vorboten einer Gegenbewegung gelten. Der RSI konnte sich bereits von seinen überverkauften Niveaus lösen. Für ein erstes prozyklisches Signal müsste die Aktie die Abwärtstrendlinie und den 50-Tage-Durchschnitt überwinden. Allerdings darf kein nachhaltiger Absturz unter die psychologisch wichtige 300-US-Dollar-Marke erfolgen, da dies die Tür zu weiteren Mehrjahrestiefs öffnen würde.

Aktienanalyse

Fazit: Antizyklische Chance mit Rückendeckung
Die Adobe-Aktie verfügt über alle Komponenten für eine starke Aufholjagd. Die Bewertung ist historisch günstig, und die Aktie hat die Rückendeckung der Analysten, die den fairen Wert deutlich über dem aktuellen Kursniveau sehen. Wer jetzt etwas Geduld beweist und auf die Fundamentaldaten vertraut, findet eine mittelfristig aussichtsreiche, antizyklische Einstiegschance vor.

Bn-Redaktion/js
