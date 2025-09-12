Anzeige
12.09.2025, 14:11 Uhr

Das hätte nicht passieren dürfen: Vestas – Aktie mit Kursdebakel
© Bild von Markus Distelrath auf Pixabay
Mit der Ausbildung des markanten August-Hochs geriet die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas unter Druck. In den letzten Tagen und Wochen manifestierte sich der Rücksetzer. Die Aktie gerät dabei immer stärker in Bedrängnis. Dabei gab es von fundamentaler Seite durchaus Rückenwind.
Vestas  - Aktie muss nachsetzen

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (01. September) zu Vestas zeichnete sich bereits das Scheitern der Aktie am zentralen Widerstandsbereich 18,0 Euro / 18,4 Euro ab. Gewinnmitnahmen vereitelten einen Ausbruch. In den letzten Tagen verstärkten sich die Abwärtstendenzen. Die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) geriet immer stärker unter Druck. Die zentrale Unterstützung ist zu allem Überfluss auch nicht mehr allzu weit entfernt. 

Vestas Aktienchart

Von fundamentaler Seite gab es durchaus Rückenwind. Optimistische Analystenkommentare sowie Meldungen über Auftragseingänge kreierten einen positiven Newsflow. Bleiben wir zunächst bei den Auftragseingängen. Vestas vermeldete zuletzt zwei Aufträge über 86 MW und 94 MW aus Deutschland. Flankiert wurden diese von positiven Analystenkommentaren. So bestätigten die Analysten von JPMorgan ihr Votum „overweight“ für Vestas. Sie sehen weiterhin ein Kursziel für die Aktie in Höhe von 164 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 21,97 Euro). Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten ebenfalls ihr Votum „outperform“. Das Kursziel setzen sie mit 139 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 18,62 Euro) an. 

Die positiven Nachrichten vermochten es jedoch nicht, der Korrektur Einhalt zu gebieten. Nach dem Scheitern am Widerstandsbereich von 18,0 Euro / 18,4 Euro ging die Aktie in die Knie. So wurde auch die wichtige Unterstützungszone 16,0 Euro / 15,8 Euro unterschritten. So langsam aber sicher rückt damit die zentrale Unterstützung um 14 Euro in den Fokus des Handelsgeschehens. Neben einer wichtigen Horizontalunterstützung verlaufen knapp darüber auch ein Aufwärtstrend (grün) und die 200-Tage-Linie. Insofern wäre ein Rücksetzer unter die 14 Euro ein herber Rückschlag. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Zusammengefasst

Die Abwärtsbewegung manifestiert sich zusehends. Das Unterschreiten wichtiger Unterstützungen befeuerte den Kursrückgang. Für Vestas muss es aus charttechnischer Sicht zunächst um Schadensbegrenzung gehen. Mit anderen Worten: Ein Rücksetzer unter die 14 Euro sollte tunlichst vermieden werden. Im besten Fall gelingt es der Aktie, die Lage im Bereich von 15 Euro zu stabilisieren. Eine Rückkehr über die 16 Euro würde das Chartbild zumindest etwas aufhellen. 

Bn-Redaktion/mt
Bn-Redaktion/mt
