Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Droht der SAP-Aktie ein weiteres Kursbeben? 06.04.2026, 08:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Droht der SAP-Aktie ein weiteres Kursbeben?
© bn
Die deutschen Börsen bleiben im Gegensatz zu den US-amerikanischen Handelsplätzen am Ostermontag (06. April) geschlossen. Dennoch lohnt es sich, bereits jetzt einen Blick auf die verkürzte Handelswoche zu riskieren.
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Name Aktuell Diff. Börse
SAP 169,71 USD +0,55 % Nasdaq OTC
DAX 23.199,08 PKT -0,45 % Ariva Indikation

Der Dax beendete die Handelswoche vor Ostern oberhalb von 23.000 Punkten. Aus charttechnischer Sicht ist die Ausgangsposition für die neue Handelswoche gar nicht so schlecht. Nichtsdestotrotz dürfte der deutsche Leitindex mit Start in die neue Handelswoche am Dienstag erst einmal damit beschäftigt sein, die jüngsten Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten einzupreisen.

Die Nach-Osterwoche hat es in sich. Zahlreiche eminent wichtige Konjunkturdaten stehen in den nächsten Tagen zur Veröffentlichung an. Zu den Höhepunkten zählt sicherlich die Veröffentlichung des Protokolls der FOMC-Sitzung vom 17. März / 18. März am kommenden Mittwoch (08. April). Am Donnerstag werden unter anderem in den USA eine Vielzahl relevanter Daten veröffentlicht. Nicht zuletzt werden dabei die US-BIP-Daten im Fokus stehen.

Neben den zahlreichen Konjunkturdaten wird der Verlauf des Iran-Kriegs maßgeblich das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten beeinflussen. Doch auch die neue Quartalsberichtssaison wirft ihre Schatten voraus. Der Auftakt wird sich noch vergleichsweise unaufgeregt gestalten, doch das Thema „Quartalsberichtssaison“ wird in den nächsten Wochen „hochkochen“ und zunehmend bestimmend werden.

Der Aktienkurs der SAP-Aktie „kochte“ in den letzten Wochen nicht unbedingt hoch. Ganz im Gegenteil. Die seit Monaten zu beobachtende Korrektur nahm nach dem Rücksetzer unter die 160 Euro noch einmal Fahrt auf. Ein Ende der Leidenszeit ist nicht in Sicht.

Chartanalyse

Droht der SAP-Aktie ein weiteres Kursbeben?

Aus charttechnischer Sicht ist die Lage für die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) mehr als prekär. Der letzte vergleichsweise bedeutende Versuch einen Boden auszubilden, scheiterte mit dem Rücksetzer unter die 160 Euro. Diesem Rücksetzer ging eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 180 Euro / 160 Euro voraus. Die Hoffnung auf einen Boden erfüllte sich nicht. Stattdessen geriet die SAP-Aktie weiter in Bedrängnis. Mit dem Bruch der 150 Euro trübte das Chartbild weiter ein. 

Bricht man die Lage auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann droht der SAP-Aktie die Fortsetzung der Bewegung in Richtung 120 Euro. Erst ein signifikanter Vorstoß über die 160 Euro – idealerweise über die 180 Euro – würde das Chartbild nachhaltig aufhellen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Barclays stuften SAP unverändert mit „overweight“ ein. Das Kursziel passten sie indes von 240 Euro auf 220 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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