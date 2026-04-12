Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Gelingt der SAP-Aktie endlich die Trendwende? 12.04.2026, 07:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Gelingt der SAP-Aktie endlich die Trendwende?
© bn
Wird es für den Dax die Woche der Wahrheit? Zentrales Thema dürfte der Iran-Krieg bzw. die Verhandlungen über sein Ende sein. Die Aktienmärkte werden zunächst zu Wochenbeginn die Entwicklungen des Wochenendes einpreisen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 139,23 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 23.787,74 PKT -0,44 % Ariva Indikation

Der Dax verpasste es, die letzte Handelswoche oberhalb von 24.000 Punkten abzuschließen. Dementsprechend geht der deutsche Leitindex aus charttechnischer Sicht mit einer kleinen Hypothek in die neue Handelswoche. Im bullischen Idealfall gelingt es dem Dax, rasch über die 24.000 Punkte zurückzukehren. Es könnte aber natürlich auch ganz anders kommen.

Neben dem Iran-Krieg stehen aber einmal mehr eminent wichtige Konjunktur- und Preisdaten zur Veröffentlichung an. Zudem nimmt die Quartalsberichtssaison Fahrt auf. So wird unter anderem Netflix am 16. April die aktuellen Finanzergebnisse veröffentlichen.

Unter konjunkturellen Aspekten stehen unter anderem am Dienstag (14. April) die aktuellen US-Erzeugerpreisdaten im Fokus. Den kommenden Donnerstag (16. April) kann man unter fundamentalen Aspekten sicherlich als den Höhepunkt der Woche bezeichnen. Den Auftakt machen am Donnerstag zahlreiche eminent wichtige chinesische Konjunkturdaten. So werden unter anderem Daten zur chinesischen Industrieproduktion veröffentlicht. In den USA stehen - ebenfalls am Donnerstag - unter anderem Daten zum Philadelphia-Fed-Index sowie zur Industrieproduktion zur Veröffentlichung an.

Kurzum. Das Thema Geopolitik überschattet das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten. Dabei sollten Anleger und Investoren jedoch die Konjunktur- und Preisdaten sowie die Quartalsberichte nicht außer Acht lassen. Für den Dax muss es aus charttechnischer Sicht darum gehen, die 24.000 Punkte zurückzuerobern.

Chartanalyse

Gelingt der SAP-Aktie endlich die Trendwende?

Die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) steht seit Monaten massiv unter Druck. Abwärtstrends (grün dargestellt) dominieren das Handelsgeschehen. Unterstützung um Unterstützung ging in den letzten Wochen verloren. Zuletzt waren es die Unterstützungen bei 160 Euro und 150 Euro. Das potenzielle Bewegungsziel der Korrektur rückt immer näher. Für die SAP-Aktie zeichnet sich ein Test der 120 Euro immer deutlicher ab. Um das drohende Kursdebakel noch abzuwenden, bedarf es eines Vorstoßes der Aktie über die 160 Euro. Ein Rücksetzer unter die 120 Euro würde hingegen die 100 Euro auf den Plan rufen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stuften SAP unverändert mit „neutral“ ein. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 175 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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