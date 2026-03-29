Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

SAP mit dramatischer Kursentwicklung. Die nächsten Ziele 29.03.2026, 08:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: SAP mit dramatischer Kursentwicklung. Die nächsten Ziele
© bn
Der Dax beendete die letzte Handelswoche oberhalb von 22.000 Punkten. Das ist aber rückblickend auch die einzig gute Nachricht. Die Nervosität ist greifbar. Der Iran-Krieg belastet weiterhin die Gemüter und die Stimmung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 142,08 EUR -0,05 % Lang & Schwarz
DAX 22.274,57 PKT -1,51 % Ariva Indikation

Im Fokus steht unverändert der Ölmarkt. Die hohen Ölpreise und die massive Beeinträchtigung der Schifffahrt in der Straße von Hormus schüren Inflationsängste. In den letzten Tagen gab es zwar einige Anzeichen von Entspannung, die von den Aktienmärkten auch mit Erholungsversuchen quittiert wurden, doch da es sich immer wieder nur um Momentaufnahmen handelte und eine nachhaltige Entspannung weiter auf sich warten lässt, waren die Erholungsversuche letztendlich nur Strohfeuer.

Für den Dax wird die Lage nun auch aus charttechnischer Sicht immer prekärer. Die 22.000 Punkte sollten tunlichst nicht unterschritten werden. Tritt dieser Fall jedoch ein, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 20.000 Punkte gerechnet werden. Ob die zahlreichen Konjunkturdaten, die in der neuen Handelswoche erwartet werden, dazu beitragen können, die Stimmung an den Aktienmärkten zu heben, bleibt abzuwarten. Zu große Hoffnungen sollte man nicht haben. Für zusätzliche Brisanz sorgt das nahende Osterfest. So bleiben die deutschen Börsen an Karfreitag und Ostermontag geschlossen, die US-Börsen an Karfreitag.

Zu den Dax-Werten, die in diesen Tagen besonders leiden, gehört die Aktie des deutschen Softwarekonzerns SAP. Die Aktie – ohnehin bereits seit Monaten in einem Korrekturszenario gefangen – geriet zuletzt immer stärker in Bedrängnis.

Chartanalyse

SAP mit dramatischer Kursentwicklung. Die nächsten Ziele

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung (21. März) zu SAP (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) an dieser Stelle hatte die Aktie die Handelsspanne

180 Euro / 160 Euro verlassen. Einmal mehr schlug ein zunächst vielversprechend angelaufener Versuch, eine Bodenbildung einzuleiten, fehl. Zum damaligen Zeitpunkt notierte die Aktie aber noch oberhalb von 150 Euro.

Im Freitagshandel (27. März) rückte bereits der Kursbereich von 140 Euro in den Fokus. Als potenzielles Bewegungsziel kristallisiert sich hingegen der Bereich von 120 Euro immer deutlicher heraus. Dieser Unterstützungsbereich erlangte im Jahr 2023 eine gewisse Relevanz. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss die SAP-Aktie zuerst über die 160 Euro zurückkehren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stuften SAP von „overweight“ auf „neutral“ zurück. Das Kursziel senkten sie deutlich von 260 Euro auf 175 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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