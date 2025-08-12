Folgt bald ein Kursfeuerwerk:
Diese Aktie liegt in der Turbo-Zone – und könnte der Gold-Gewinner 2025/26 werden!
Anzeige
Dax bangt vor US-Inflationsdaten

Hannover Rück muss nach Zahlen Federn lassen 12.08.2025, 13:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax bangt vor US-Inflationsdaten: Hannover Rück muss nach Zahlen Federn lassen
© Bild von moerschy auf Pixabay
Der Dax sieht der Veröffentlichung (nach Redaktionsschluss) der US-Verbraucherpreisdaten für Juli entgegen. Von diesen könnten wichtige Impulse für die nächsten Tage ausgehen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hannover Rueck 258,60 EUR -3,07 % Tradegate
DAX 24.057,65 PKT -0,10 % Ariva Indikation

Gerade im Hinblick auf eine mögliche Zinssenkung der Fed im September haben die Inflationsdaten eine große Bedeutung. Am Donnerstag werden noch die US-Erzeugerpreise für Juli erwartet. Auch deren Bedeutung sollte nicht unterschätzt werden. In einer von der Zollproblematik und dem Ukraine-Krieg dominierten Gemengelage fällt es dem Dax unverändert schwer, frisches Aufwärtsmomentum zu kreieren. Der Weg nach oben scheint erst einmal verbaut zu sein. Auf der Unterseite sollten Ausflüge unter die 23.000 Punkte ausbleiben, um nicht in Bedrängnis zu geraten. 

Die Hannover Rück legte heute sehr robuste Ergebnisse für das 2. Quartal 2025 bzw. für das 1. Halbjahr 2025 vor. Die Aktie selbst konnte in einer ersten Reaktion nicht von den Zahlen profitieren. 

Hannover Rück mit robusten Zahlen für das 1. Halbjahr 2025

Die Hannover Rück legte sehr robuste Finanzergebnisse für 2. Quartal und damit für das 1. Halbjahr 2025 vor. Der Aktie half das zunächst nicht auf die Beine. 

Hannover Rück Aktienanalyse bei Börsennews

Die Hannover Rück gab den Rückversicherungsumsatz (brutto) für das 1. Halbjahr 2025 mit 13,338 Mrd. Euro an. Für die ersten sechs Monate 2024 veröffentlichte der Konzern einen Rückversicherungsumsatz (brutto) in Höhe von 12,916 Mrd. Euro. Die Hannover Rück vermeldete für das 1. Halbjahr 2025 ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 1,761 Mrd. Euro, nach 1, 657 Mrd. Euro im entsprechenden Vergleichszeitraum 2024. Das ist ein ordentliches Plus in Höhe von etwas mehr als 6 Prozent. Das Konzernergebnis legte mit 13 Prozent noch deutlicher zu. Die Hannover Rück veröffentlichte für das 1. Halbjahr 2025 ein Konzernergebnis in Höhe von 1,313 Mrd. Euro, nach 1,161 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Hannover Rück geht unverändert davon aus, im Gesamtjahr 2025 ein Konzernergebnis in Höhe von 2,4 Mrd. Euro zu erreichen.

Aktie nach Zahlen unter Druck

Die Aktie der Hannover Rück (WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215 | Ticker-Symbol: HNR1) ging in einer ersten Reaktion auf die Zahlen in die Knie. Aus charttechnischer Sicht ist die Lage nicht ohne Risiken. Zum einen droht der Bruch der wichtigen Unterstützung um 260 Euro und zum anderen ist die Aktie gerade im Begriff, die 200-Tage-Line bärisch zu kreuzen. Kurzum. Auf der Unterseite droht weiteres Ungemach.  Auch ein Test der 240 Euro kann nicht ausgeschlossen werden.
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH0YBV
Ask: 1,27
Hebel: 19
mit starkem Hebel
VK3NLJ
Ask: 5,72
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH0YBV VK3NLJ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bayer sucht Wachstumsimpulse: Milliarden für Onkologie

14:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD im Preiskampf: Absatzschwäche bremst Kurs

13:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Höhere Prognose: Micron profitiert vom KI-Boom

13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power nach Zahlen: Ist das endlich der Turnaround?

13:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis unter Druck: Barrick Mining knickt nach Zahlen ein. …

11:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Versteckte Dividendenperle: 9,8% Rendite und Wachstum gegen den …

Gestern 17:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Eckert & Ziegler-Aktie nach Höhenflug auf dem Bremspedal: Neue …

Gestern 17:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoin vor neuem Rekord: Warum Großinvestoren jetzt in Krypto flü…

Gestern 16:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer