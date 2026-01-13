Dax bleibt vor den US-Verbraucherpreisen in Deckung

BASF – Fliegt hier bald der Deckel? 13.01.2026, 13:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax bleibt vor den US-Verbraucherpreisen in Deckung: BASF – Fliegt hier bald der Deckel?
© BASF SE
Der Dax bleibt unmittelbar vor der Veröffentlichung der US-Verbrauchpreisdaten für Dezember 2025 am heutigen Dienstag (nach Redaktionsschluss) in Deckung. Dennoch ist das Börsenjahr stark angelaufen. Der Index hat sich oberhalb von 25.000 Punkten festgesetzt und streckt nun die Fühler in Richtung 26.000 Punkte aus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BASF 44,58 EUR -0,64 % TTMzero RT

Neben den US-Verbraucherpreisdaten erwarten die Finanzmärkte im weiteren Wochenverlauf noch weitere wichtige Daten, die die Richtung maßgeblich bestimmen könnten. Einen Richtungsentscheid erhofft sich auch die BASF-Aktie. Die Aktie setzt seit geraumer Zeit den markanten Widerstandsbereich um 45 Euro unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, doch er will sich bislang nicht einstellen. Dabei könnte ein Vorstoß über die 45 Euro im Anschluss zu raschen Kursgewinnen führen.

BASF-Aktie – Fliegt hier bald der Deckel?

Die aktuelle charttechnische Konstellation der BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) ist mit spannend nur unzureichend beschrieben. Im Fokus steht der Widerstandsbereich um 45 Euro, der sich als überaus harte Nuss präsentiert.

BASF Aktienchart

In den letzten Wochen verstärkte sich der Druck auf die 45 Euro. Der kurzfristige Aufwärtstrend (grün dargestellt) verdeutlicht das. Doch der Ausbruch will bislang einfach nicht gelingen. Dabei könnte ein frisches Kaufsignal die Aktie bis in den Kursbereich von 48,5 Euro führen. Selbst ein Durchmarsch auf 50 Euro wäre nicht auszuschließen. Doch Obacht. Je länger das frische Kaufsignal auf sich warten lässt, desto größer ist die Gefahr von Rücksetzern. Vor diesem Hintergrund ist die zentrale Unterstützung von 41,5 Euro unbedingt zu beachten. Ein Rücksetzer unter die 41,5 Euro würde das Chartbild erheblich eintrüben und eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Aktuelle Analystenstimmen

Analysten sind sich bei der Bewertung der Perspektiven für die BASF-Aktie gewohnt uneinig. So bestätigten die Analysten von Berenberg einmal mehr ihr Votum „sell“ für die BASF-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei mageren 38 Euro. Etwas optimistischer aber unterm Strich immer noch recht zurückhaltend sind die Analysten der Schweizer UBS. Sie hoben das Kursziel für die BASF-Aktie von 45 Euro auf 48 Euro an. Das Votum lautet indes unverändert „neutral“. Die Analysten von Warburg Research hoben hingegen ihr Kursziel für die Aktie kräftig von 43 Euro auf 53 Euro an. Das Votum wurde zudem von „hold“ auf „buy“ angepasst.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU2JQA
Ask: 0,25
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GJ9WYE
Ask: 0,92
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU2JQA GJ9WYE. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
3 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
4 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
7 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DHL Group: Notiert die Aktie bald oberhalb von 50 Euro?

12:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Windkraft-Befreiung in den USA belebt Orsted-Aktie: US-Gericht kippt…

12:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Umsatz überrascht nach Preissprüngen – Lindt und Sprüngli-…

11:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungswerte wieder gefragt: Renk lässt es krachen. Weitere …

11:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple überholt Samsung: Marktführer dank iPhone 17

Gestern 18:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk Aktie vor neuem Rekord? Analysten bullish!

Gestern 18:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktkapitalisierung von 4 Billionen Dollar erreicht: Alphabet wird …

Gestern 17:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Strategy kauft nach: Bitcoin-Bestand für 1,25 Mrd. Dollar …

Gestern 16:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer