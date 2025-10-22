Dax – Das Warten geht weiter: DHL Group scheitert am Widerstand

Goldrausch:
Das Comeback – diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
Der Dax verharrt im Bereich von 24.300 Punkten. Auf der Unterseite scheint er mit den 24.000 Punkten zunächst gut abgesichert zu sein. Mit Blick auf die Oberseite fehlt dem Index aber nach wie vor die Kraft, um für frische Akzente zu sorgen. Das Warten geht diesbezüglich erst einmal weiter.
Die Quartalsberichtssaison steht im Fokus. Nach den ambivalenten Netflix-Zahlen warten die Aktienmärkte auf weitere Zahlenveröffentlichungen aus dem Tech-Sektor. In Bezug auf den Dax richtet sich der Blick bereits auf die anstehenden Zahlen von SAP.

Die Aktienindizes wirken in der aktuellen Phase unentschlossen. Entspannungssignale in Geo- und Handelspolitik wurden zwar wohlwollend aufgenommen, doch so richtig will der Funke nicht überspringen. Themen, wie US-Shutdown, wabern noch immer vor sich hin. Und es dauert auch nicht mehr lange, bis die US-Notenbank mit ihrer Leitzinsentscheidung womöglich die Weichen in Richtung Jahresende stellt. Am kommenden Mittwoch (29. Oktober) wird es soweit sein. 

Unsere heutige Protagonistin – die DHL Group-Aktie – verstand es zuletzt nicht, die gute Ausgangsposition in einen Vorstoß über die Widerstandsmarke von 40 Euro umzumünzen. Ein Debakel könnte nun auf dem Fuß folgen.

DHL Group – Aktie scheitert am Widerstand

Das Scheitern am Widerstandsbereich um 40 Euro könnte die Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) nun in Bedrängnis bringen. Der untere Chart verdeutlicht die spannende Konstellation.

DHL Group in der Börsennews Aktienanaylse

Der Ausbruch über die 38 Euro stellte die Weichen, um die Bewegung in Richtung 40 Euro zu ziehen. Der Bereich von 38 Euro wurde zuletzt von der 200-Tage-Linie verstärkt, entsprechend stark ist das ausgelöste Kaufsignal. Die Bewegung entwickelte im Anschluss ansprechende Dynamik. Ein Ausbruch über die 40 Euro schien möglich. Ein solcher hätte den nächsten relevanten Kursbereich von 42 Euro auf den Plan gerufen. Doch die Aktie scheiterte an den 40 Euro. Gewinnmitnahmen setzen dem Kurs aktuell zu. Die Aktie muss nun aufpassen, nicht wieder unter die 38 Euro zu rutschen. Sollte es hierzu kommen, ist Obacht geboten. Gleichzeitig würde das letzte Verlaufstief bei 36,7 Euro in den Fokus rücken.

Die Analysten der Schweizer UBS bleiben kritisch und bestätigten unlängst ihr Votum „sell“ für die DHL Group-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 36 Euro. Die Analysten von Bernstein Research sind da etwas optimistischer. Ihr Votum lautet „outperform“ und das Kursziel 42 Euro. 

