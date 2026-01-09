Wachstumsmarkt Krebsvorsorge
Fundamental stark, Kurs zu niedrig – Chance beim Krebs-Impfstoff-Pionier!
Dax – Index vor wichtigem Wochenfinale

Allianz – Die Tür bleibt zu 09.01.2026, 11:24 Uhr

Dax – Index vor wichtigem Wochenfinale: Allianz – Die Tür bleibt zu
Der Dax steuert auf ein wichtiges Wochenfinale zu. Sollte dem Index ein Wochenschluss oberhalb von 25.100 Punkten gelingen, wäre das aus charttechnischer Sicht ein wichtiger Fingerzeig und womöglich eine Weichenstellung im Hinblick auf die nächsten Wochen.
Der Dax präsentiert sich in der aktuellen Phase sehr robust. Geopolitische Entwicklungen wie zuletzt in Venezuela oder aktuell im Iran blendet der Index bislang erfolgreich aus. Im Verlauf des heutigen Freitagshandels steht mit der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Dezember noch ein wichtiges Ereignis ins Haus. Dabei gilt es, nicht nur auf die Zahl der neugeschaffenen Stellen zu schauen, auch die Entwicklung der Stundenlöhne ist  unter dem Inflationsaspekt von großem Interesse.  

Kurzum. Der Dax hat die große Chance, die erste komplette Handelswoche des Börsenjahres mit einem starken Wochenfinale zu krönen. Idealerweise beendet er die Handelswoche oberhalb von 25.100 Punkten. Ob das Unterfangen letztendlich gelingen wird, wird maßgeblich vom anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für Dezember abhängen. 

Allianz – Die Tür bleibt zu

Unsere letzte Kommentierung zur Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) vom 24. Dezember überschrieben wir an dieser Stelle mit der Frage: „Fallen in 2025 noch die 400 Euro?“. Der Allianz-Aktie gelang es bislang nicht, die 400 Euro zu überwinden. Die Tür bleibt vorerst zu.

Allianz Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht findet damit die Hängepartie ihre Fortsetzung. Auf der Unterseite gibt der stark ausgebaute Kursbereich 374 Euro / 380 Euro Halt. Auf der Oberseite thront die psychologisch wichtige Marke von 400 Euro – so nah und doch unerreichbar. 
Die Aufgabenstellung ist klar definiert – die Allianz-Aktie muss über die 400 Euro, um der Aufwärtsbewegung neuen Schwung zu verleihen. Ein Ausbruch über die 400 Euro würde die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. Auf der Unterseite darf es hingegen nicht unter die Zone 380 Euro / 374 Euro gehen. Sollte es hierzu kommen, wäre Obacht geboten. Gleichzeitig muss in diesem Fall mit weiteren Abgaben auf 360 Euro gerechnet werden. Im Bereich von 360 Euro verlaufen neben einer wichtigen Horizontalunterstützung auch die 200-Tage-Linie sowie der Aufwärtstrend.

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten kürzlich ihr Votum „hold“ für die Aktie. Das Kursziel für die Allianz sehen sie nach wie vor bei 400 Euro.

Bn-Redaktion/mt
