Dax – Index „wühlt“ sich weiter nach oben

Allianz – Fallen in 2025 noch die 400 Euro? 24.12.2025, 09:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Index „wühlt“ sich weiter nach oben: Allianz – Fallen in 2025 noch die 400 Euro?
© www.allianz.com
Der vorweihnachtliche Handel gestaltete sich auch am gestrigen Dienstag (23. Dezember) recht zäh. Der Dax setzte seine Erholung zwar fort, doch das Ganze wirkte vergleichsweise müde. Die von vielen erhoffte Jahresendrallye hat es schwer, sich zu entwickeln.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 460,63 USD +0,79 % Nasdaq OTC
DAX 24.333,11 PKT +0,14 % Ariva Indikation

Am gestrigen Dienstag standen vor allem in den USA noch einmal eminent wichtige Konjunkturdaten an. Während die veröffentlichten Daten zur Entwicklung des BIP im 3. Quartal durchaus positiv überraschen konnten, sorgten die Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) eher für etwas Ernüchterung. Da aber auch andere Konjunkturdaten, wie etwa die Daten zur Industrieproduktion, positive Akzente setzen konnten, entschied sich der Markt für eine positive Lesart.  

Kurzum. Der Dax schleppt sich mehr oder weniger ins Weihnachtsfest. Dennoch sind die Bemühungen des Index, den Weg auf der Oberseite fortzusetzen, nicht zu übersehen. Die bisherigen Hochs bei  24.770 Punkten sind allerdings noch deutlich entfernt. Es bleibt abzuwarten, ob es dem Dax noch in diesem Jahr gelingt, die Rekordmarken nach oben zu verschieben. 

Unsere heutige Protagonistin – die Allianz-Aktie – erfreut sich hingegen gegenwärtig einer überbordenden Vitalität. 

Allianz - Fallen in 2025 noch die 400 Euro?

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung zur Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) vor genau einer Woche brach diese über den zentralen Widerstandsbereich 374 Euro / 380 Euro  aus. Das damit installierte Kaufsignal könnte die Aktie nun weit tragen. 

Allianz Aktienchart bei Börsennews in der Analyse

Die Allianz-Aktie nimmt zum Jahresende hin noch einmal Fahrt auf. Der Ausbruch über die 380 Euro hat die Tür zur Marke von 400 Euro weit aufgestoßen. Der Vorstoß ist vielversprechend angelaufen, sodass es nicht überraschen sollte, wenn die Aktie des Versicherers bis zum Jahresende noch die 400 Euro erreicht. 

Zusammenfassung

Aus charttechnischer Sicht sieht die Allianz-Aktie exzellent aus. Ein intakter Aufwärtstrend (grün) und eine stramm anziehende 200-Tage-Linie bestimmen das Chartbild. Mit dem Ausbruch über die 380 Euro ist die Tür in Richtung 400 Euro angestoßen. Dieser Kursbereich könnte noch in 2025 erreicht werden. Rücksetzer sollten im besten Fall auf 374 Euro begrenzt bleiben. Sollte es für die Aktie darunter gehen, könnte es für sie ungemütlich werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten unlängst ihr Votum „neutral“ für die Allianz-Aktie. Das Kursziel hoben sie allerdings von 370 Euro auf 380 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ5MKV
Ask: 11,57
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UM8PLW
Ask: 51,14
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ5MKV UM8PLW. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 EU überweist weitere Milliardenhilfen an die Ukraine Hauptdiskussion
2 Weihnachtsgeschäft enttäuscht – Händler hoffen auf Endspurt Hauptdiskussion
3 Klingbeil warnt Autobauer: «Zukunft ist elektrisch» Hauptdiskussion
4 Neuer Ukraine-Kredit dürfte Deutschland Milliarden kosten Hauptdiskussion
5 Führerschein bleibt teuer – Minister rät vom Warten ab Hauptdiskussion
6 Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung Hauptdiskussion
7 Deutschland: Erzeugerpreise sinken weiter Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Tech-Konflikt spitzt sich zu: Tesla enttäuscht, Alphabet glänzt…

Gestern 20:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zweifel an Datensicherheit belasten Diskussion um staatliche …

Gestern 17:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon zwischen Krisen im Kerngeschäft und neuer …

Gestern 17:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: FDA genehmigt Wegovy-Pille

Gestern 13:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apples stille Risiken wachsen: Chip-Engpässe und China-Bekenntnis

Gestern 12:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft baut am nächsten Machtzentrum: Das Rennen um 4 Billionen…

Gestern 12:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia auf der Startrampe: Hebt die Aktie nach einem soliden 2025 im…

Gestern 9:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber völlig entfesselt: Diese Produzentenaktie lässt es…

Gestern 8:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer