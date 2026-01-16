Dax kämpft sich ins Wochenende

Allianz – Jetzt wird es prekär für die Aktie 16.01.2026, 11:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax kämpft sich ins Wochenende: Allianz – Jetzt wird es prekär für die Aktie
© www.allianz.com / Allianz Hauptsitz in München
Die Konsolidierung bestimmt auch das Geschehen im Dax im frühen Freitagshandel (16. Januar). Die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten blieb bis dato jedoch ungefährdet. Es wäre aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, wenn sich die Konsolidierung oberhalb von 25.000 Punkten abspielen würde.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 381,10 EUR +0,09 % Lang & Schwarz
DAX 25.296,69 PKT +0,17 % Ariva Indikation

Trotz Konsolidierung kann der Dax seinen starken Jahresstart bestätigen. Geopolitische Einflüsse halten sich bislang in Grenzen. Das liegt auch daran, dass der Ölmarkt bislang recht zurückhaltend auf die Entwicklungen im Iran reagiert. Sollte jedoch die Stimmung kippen und die Ölpreise kräftig anziehen, könnte das auch dem Dax zusetzen. 

Die unter der Woche veröffentlichten deutschen Konjunkturdaten fielen durchwachsen aus. Zu den positiven Überraschungen gehörte das leichte Wachstum des BIP im Jahr 2025 um 0,2 Prozent; nach zwei Jahren des Rückgangs. Die Erholung der deutschen Wirtschaft steht jedoch auf wackligen Beinen. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Aufwärtstrend im Jahr 2026 fortsetzen wird. 

Von der robusten Marktstimmung profitieren jedoch nicht alle Dax-Aktien. Während einige mit satten Kursgewinnen ins Jahr gestartet sind – zu ihnen zählt unter anderem E.ON – fallen andere hinten ab. Hierzu zählt unter anderem die Allianz-Aktie. 

Allianz – Jetzt wird es prekär für die Aktie

Unsere letzte Kommentierung zur Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) vom 09. Januar überschrieben wir an dieser Stelle mit „Die Tür bleibt zu“. Die Aktie des Versicherungskonzerns verpasste es zuvor, mit einem Ausbruch über die 400 Euro der Rallye neuen Schwung zu verleihen. Stattdessen setzten Gewinnmitnahmen ein. 

Allianz Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht wird es nun spannend. Die Aktie entfernte sich zuletzt immer weiter von der 400er Marke. Der Verkaufsdruck zwingt sie mittlerweile auf die eminent wichtige Unterstützung von 380 Euro / 374 Euro. Sollte es für die Aktie unter die 374 Euro gehen, wäre das ein herber Rückschlag und ein starkes Warnzeichen. In diesem Fall müsste über das Thema „Obere Trendwende“ diskutiert werden. Sollte es dann auch noch unter die 360 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Die 360 Euro haben als Unterstützung eine zentrale Bedeutung; treffen dort doch Horizontalunterstützung, Aufwärtstrend und 200-Tage-Linie aufeinander. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel für die Allianz sehen sie nach wie vor bei 431 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ1C6H
Ask: 11,55
Hebel: 21
mit starkem Hebel
VC1JR8
Ask: 6,13
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ1C6H VC1JR8. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
2 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
4 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
5 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Apple schockt mit KI-Deal: Kontrolle an Google?

11:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk unter Druck, Aktie fällt trotz optimistischer …

Gestern 19:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Halbleiter-Rallye nimmt Fahrt auf nach TSMC-Zahlen: TSMC-Aktie schie…

Gestern 17:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Analystenstimmen: TKMS nach Kursrallye abgestuft – Kursziele …

Gestern 17:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alphabet erreicht historischen Meilenstein dank KI‑Deal mit …

Gestern 17:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Technisches Signal trifft Konzernumbau: BASF mit Golden Cross: …

Gestern 17:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Erneute Prognosekorrektur: ABO Energy rutscht tiefer in die …

Gestern 16:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon vor Befreiungsschlag: Wenn dieser Widerstand überwunden …

Gestern 14:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer