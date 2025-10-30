Dax kommt nicht in die Gänge

Dax kommt nicht in die Gänge: Rheinmetall vor den Zahlen auf Tauchstation
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der Dax ringt um Momentum. Zwar notiert der Index noch immer oberhalb von 24.000 Punkten, doch auf der Oberseite will ihm nicht sonderlich viel gelingen. So wurden die Ergebnisse des Treffens zwischen Trump und Xi auch mit einer gehörigen Portion Zurückhaltung quittiert. Es bleibt dabei: Optimismus und Euphorie sehen anders aus. Das Warten auf den Start einer Jahresendrallye geht weiter. Dabei ist weiterhin offen, ob es in diesem Jahr überhaupt eine Jahresendrallye geben wird. Ein Rücksetzer unter die 24.000 Punkte würde den Dax aus charttechnischer Sicht weiter in die Bredouille bringen. Gleichzeitig könnte ein solcher Rücksetzer weitere Abgaben in Richtung 23.000 Punkte provozieren.
Die Rüstungsaktien, die in den letzten Monaten zu den Highflyern an der Börse gehörten, lassen es derzeit ruhiger angehen. Die Luft ist raus; zumindest vorerst. So bleibt unter anderem der Rheinmetall-Aktie der Sprung über die 2.000er Marke unverändert verwehrt. Wenige Tage vor der Zahlenveröffentlichung befindet sich die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns auf Tauchstation.

Aktienchart

Rheinmetall – Aktie vor den Zahlen auf Tauchstation

Der Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) stehen richtungsweisende Handelstage ins Haus. Das Unternehmen wird in Kürze, genauer gesagt am 06. November, über die Finanzergebnisse des 3. Quartals 2025 berichten. Zwar kam die Aktie in den letzten Tagen etwas zurück, doch das nach wie vor exponierte Kursniveau macht Rheinmetall unverändert anfällig für Enttäuschungen und somit anfällig für Rücksetzer. Sollten die Zahlen hingegen besser ausfallen als erwartet, ist auch ein Test der 2.000 Euro bzw. ein Sprung darüber nicht auszuschließen. In wenigen Tagen wird man es wissen.

Im Vorfeld der Zahlen dominiert jedoch eine Korrektur. Noch Anfang des Monats schien die Aktie die 2.000 Euro überwinden zu können. Mittlerweile hat sie sich auf 1.700 Euro zurückgezogen. Kurzzeitig kam sogar zu einem Test der eminent wichtigen Unterstützung von 1.650 Euro. Dass die Unterstützung hielt, erhöhte noch einmal ihre Relevanz. Sollte es für Rheinmetall allerdings unter die 1.650 Euro gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall muss mit einer Ausdehnung der Korrektur auf 1.500 Euro gerechnet werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Rheinmetall-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 2.250 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
