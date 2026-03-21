Dax – Schwacher Wochenschluss mahnt zur Vorsicht

Hannover Rück – Erholung nimmt abruptes Ende 21.03.2026, 08:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Schwacher Wochenschluss mahnt zur Vorsicht: Hannover Rück – Erholung nimmt abruptes Ende
© Bild von Steve Buissinne auf Pixabay
Der Dax beendete die Handelswoche mit knackigen Kursverlusten. Der schwache Wochenausklang vom Freitag (20. März) mahnt in Bezug auf die nächsten Handelstage zur Vorsicht. Auch im Freitagshandel stand der Iran-Krieg im Fokus. Die hohen Ölpreise und die Sorge vor einer anhaltenden Beeinträchtigung der Lieferketten (Stichwort: Straße von Hormus) machen den Aktienmärkten außerordentlich zu schaffen. Die noch zu Wochenbeginn zu beobachtende Erholung im deutschen Leitindex Dax endete mit dem Mittwoch (US-Erzeugerpreise und Fed). In der zweiten Wochenhälfte nahm der Druck auf der Unterseite zu. Der Bruch der 23.000 Punkte manifestierte sich zusehends. Mit dem Wochenschluss deutlich unterhalb von 23.000 Punkten ist auch eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 20.000 Punkten nicht auszuschließen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hannover Rueck 254,70 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 22.224,98 PKT -3,38 % Ariva Indikation

Kurzum. Die Lage im Dax wird immer fragiler. Das abrupte Ende der jüngsten Erholung und die ausgedehnte Schwäche im Anschluss mahnen zur Vorsicht. Eine Bewegung in Richtung 20.000 Punkte sollte nicht überraschen.

Unsere heutige Protagonistin – die Aktie der Hannover Rück – hatte in den letzten Monaten einen nicht ganz so einfachen Stand. Anfang Mai 2025 bildete die Aktie des Rückversicherers im Kursbereich von knapp 295 Euro ein markantes Verlaufshoch aus. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie verpasste es im Anschluss, neues Aufwärtsmomentum zu kreieren.

Aktienanalyse

Hannover Rück – Erholung nimmt abruptes Ende

Die Hannover Rück (WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215 | Ticker-Symbol: HNR1) startete zuletzt einen vielversprechenden Versuch, doch noch einmal Aufwärtsmomentum zu kreieren. Die Widerstände bei 250 Euro und 260 Euro konnten überwunden werden, doch am „eigentlich“ relevanten Widerstand von 270 Euro scheiterte die Münchener Rück. Gewinnmitnahmen setzten mit Erreichen der Zone ein. Der Rücksetzer befindet sich in einer wichtigen Phase, steht doch bereits der Kursbereich von 260 Euro zur Disposition. Sollte es darunter gehen, würde ein Durchmarsch in Richtung 250 Euro „winken“. Die 250 Euro haben zentrale Bedeutung für die Hannover Rück. Eine Ausdehnung der Bewegung unter die 250 Euro würde die charttechnische Lage weiter destabilisieren und das Januar-Tief bei 233 Euro in den Fokus rücken. Um das Aufwärtsmomentum wieder anzukurbeln, bedarf es eines Vorstoßes über die 270 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten ihr Votum „sector perform“. Das Kursziel hoben sie von 275 Euro auf 280 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GV3A56
Ask: 5,72
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GV3A56. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro Hauptdiskussion
2 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
5 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
6 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
7 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Super Micro im Visier der US-Justiz: Mitgründer in Haft – 28-…

Gestern 18:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Redcare Pharmacy im freien Fall: Warum das E-Rezept-Wunder zur …

Gestern 17:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI-Aktie unter Druck: Historisch günstige Bewertung trifft auf …

Gestern 16:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta schockt: KI ersetzt bald tausende Jobs

Gestern 14:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ASML: Bald Billionenwertung dank High-NA-EUV?

Gestern 13:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alphabet greift an: Top-Forscher treibt KI-Offensive

Gestern 13:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor dem Wochenende in der Bredouille: Münchener Rück mit Rü…

Gestern 7:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kippen die Stimmung und der Kurs? Aixtron – Rallye wankt …

Gestern 7:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer