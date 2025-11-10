Kupfer-Schock!:
Kupferpreis vor Rallye? Neuer Explorer im Fokus!
Dax startet mit Schwung in die neue Handelswoche

Hannover Rück nach Zahlen obenauf 10.11.2025, 13:19 Uhr

Dax startet mit Schwung in die neue Handelswoche: Hannover Rück nach Zahlen obenauf
© Foto von Towfiqu barbhuiya auf Unsplash
Der Dax startet mit Schwung und frischem Elan in die neue Handelswoche.
In den USA mehren sich überraschend die Anzeichen dafür, dass der Shutdown der Bundesbehörden unmittelbar vor dem Ende stehen könnte. Das hebt gegenwärtig die Stimmung an den Aktienmärkten. Der Dax nähert sich nun wieder der psychologisch relevanten Marke von 24.000 Punkten. Eine Rückkehr über die 24.000 Punkte würde die Chancen auf eine Jahresendrallye im Dax noch einmal deutlich erhöhen. Bislang sah es nicht danach aus. 

Das Thema Quartalszahlen bestimmt unverändert das Geschehen im Dax. In dieser Woche werden zahlreiche Dax-Unternehmen ihre Zahlen präsentieren. Die Hannover Rück veröffentlichte bereits heute ihre Finanzergebnisse für das 3. Quartal. Und diese wurden vom Markt überaus wohlwollend aufgenommen. 

Hannover Rück mit robusten Zahlen für das 3. Quartal 2025

Die Hannover Rück legte starke Finanzergebnisse für 3. Quartal. Die Aktie profitierte zunächst davon. 

Hannover Rück Aktienchart

Die Hannover Rück gab den Rückversicherungsumsatz (brutto) für das 3. Quartal 2025 mit 6,372 Mrd. Euro an. Der Rückversicherungsumsatz im 3. Quartal 2024 belief sich auf 6,784 Mrd. Euro. Der Rückgang überraschte nicht und wurde erwartet. Die Hannover Rück vermeldete für das 3. Quartal 2025 ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 738,3 Mio. Euro, nach 791,0 Mio. Euro im entsprechenden Vergleichszeitraum 2024. Trotz des Rückgangs konnte die Hannover Rück die Erwartungen übertreffen. Das Konzernergebnis belief sich im 3. Quartal 2025 auf 650,8 Mio. Euro, nach 663,3 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Außer den guten Quartalszahlen hatte die Hannover Rück ein weiteres „Geschenk“ im Gepäck. Der Rückversicherer geht nunmehr von einem Konzernergebnis für das Gesamtjahr 2025 in Höhe von 2,6 Mrd. Euro aus. Zuvor waren es 2,4 Mrd. Euro. Für 2026 stellt die Hannover Rück zudem ein Konzernergebnis in Höhe von mindestens 2,7 Mrd. Euro in Aussicht. 

Aktie nach Zahlen gesucht

Die Aktie der Hannover Rück (WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215 | Ticker-Symbol: HNR1) wurde im Anschluss an die Veröffentlichung gesucht. Aus charttechnischer Sicht kommt die Erholung gerade zur richtigen Zeit, drohte auf der Unterseite doch der Test der zentralen Unterstützung von 240 Euro. Ein Rücksetzer unter die 240 Euro würde die Aktie in die Bredouille bringen und eine Neubewertung notwendig machen. Um die Lage zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 260 Euro.
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Bn-Redaktion/mt
