Dax steht vor einem richtungsweisenden Wochenschluss: Münchener Rück – Was ist in 2025 noch möglich?

Münchener Rück – Was ist in 2025 noch möglich? 28.11.2025, 11:40 Uhr

© Munich Re; Foto: Marcus Buck, München / Münchner Tor am Abend
Mit dem heutigen Freitagshandel beschließt der Dax den Monat November. Das Börsenjahr biegt so langsam auf die Zielgerade ein.
Trotz zahlreicher Herausforderungen in den letzten Handelstagen hat sich der Dax bezüglich einer Jahresendrallye in eine recht gute Ausgangsposition gebracht. Nun muss er diese Chance nur noch ergreifen. Der heutige Wochenschluss könnte weitere Hinweise liefern. Ein Wochenschluss oberhalb von 24.000 Punkten wäre aus bullischer Sicht ein starkes Signal. Ein schwacher Wochenschluss würde die Aussichten in Bezug auf eine Jahresendrallye hingegen wieder verschlechtern. Nach dem gestrigen Börsenfeiertag (Thanksgiving) greifen die US-Indizes heute wieder in das Geschehen ein. Allzu starke Impulse sollte man von diesem „Brückentag“ jedoch nicht erwarten. 

Kurzum. Für den Dax muss es im heutigen Freitagshandel darum gehen, sich für die nächsten Handelstage in eine gute Ausgangsposition zu manövrieren. Ein deutlicher Rücksetzer ist daher unter allen Umständen zu vermeiden.  

Münchener Rück – Was ist in 2025 noch möglich?

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) überschrieben wir am 11. November mit „Zahlen da. Ein wenig Ernüchterung auch“. Die Aktie des Rückversicherers reagierte äußerst zurückhaltend auf die Ergebnisse. Der Widerstandsbereich 545 Euro / 550 Euro blieb zunächst ungefährdet. 

Münchener Rück Aktie bei Börsennews in der Analyse

Schließlich unternahm die Aktie doch noch den Versuch, die 550 Euro aufzubrechen. Dieser wurde jedoch wieder abverkauft. Der genannte Widerstandsbereich stellte damit einmal mehr seine Relevanz unter Beweis. 

Das Chartbild der Münchener Rück wird nach wie vor von starken Abwärtstrends (grün dargestellt) dominiert. Die Aktie notiert unterhalb ihrer 200-Tage-Linie, was ebenfalls ein Zeichen von technischer Schwäche ist. Auf der Unterseite verfügt die Aktie mit den Kursbereichen um 525 Euro und 500 Euro über zwei vergleichsweise gut ausgebaute Unterstützungen. Das nährt die Hoffnung, dass das Abwärtspotenzial zumindest begrenzt ist.  

Zusammengefasst

In den letzten Handelstagen 2025 muss es für die Aktie zunächst darum gehen, einen tragfähigen Boden auszubilden. Idealerweise gelingt das oberhalb von 525 Euro. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss die Münchener Rück über die 550 Euro. Bei einem Rücksetzer unter die 500 Euro würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC haben ihr Kursziel für die Münchener Rück von 570 Euro auf 580 Euro angehoben. Das Votum für die Aktie lautet unverändert „sector perform“.
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
