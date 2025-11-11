Münchener Rück

Münchener Rück: Zahlen da. Ein wenig Ernüchterung auch
© Munich Re / Außenansicht des umgebauten Geschäftsgebäudes Süd 1
Die Quartalsberichtssaison läuft. In der aktuellen Handelswoche veröffentlicht eine Vielzahl von Dax-Konzernen. Zu ihnen gehört auch die Münchener Rück.
Der Rückversicherer legte heute seine Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Vollumfänglich überzeugen konnten die Ergebnisse nicht. Die Aktie reagierte zunächst zurückhaltend auf die Daten und die angepasste Prognose für das Geschäftsjahr. Schauen wir uns einmal die Daten etwas genauer an.

Die Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) gab den Versicherungsumsatz aus abgeschlossenen Versicherungsverträgen im 3. Quartal 2025 mit 14,575 Mrd. Euro an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal 2024 mit 15,496 Mrd. Euro ein deutlicher Rückgang. Der Rückversicherungskonzern begründete den Umsatzrückgang unter anderem mit negativen Währungseffekten, die nicht zuletzt aus der Schwäche des US-Dollars resultierten. Die Ergebnisseite überzeugte hingegen. Die Münchener Rück veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum ein Konzernergebnis in Höhe von 1,997 Mrd. Euro, nach  0,907 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Das operative Ergebnis legte deutlich auf 3,036 Mrd. Euro zu, nach 1,161 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024.

Münchener Rück konkretisiert den Ausblick auf das Gesamtjahr 2025

Die Münchener Rück erwartet unverändert ein Konzernergebnis in Höhe von 6 Mrd. Euro, senkte aber ihre Prognose bezüglich des Versicherungsumsatzes von 62 Mrd. Euro auf nunmehr 61 Mrd. Euro. 

Aktie im Chartcheck

Münchener Rück in der Börsennews-Aktienanalyse

Die Aktie der Münchener Rück steckt in einer ausgeprägten Korrektur fest. Wer nun hoffte, dass die Q3-Daten der Aktie frische Impulse verleihen würden, wird bislang enttäuscht. Der Kursbereich von 545 Euro / 550 Euro steht derzeit wie eine undurchdringliche Wand und verstellt der Aktie den Weg gen Norden. Ein Vorstoß über die 550 Euro wäre demnach ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zum Comeback. Doch die nächsten Herausforderungen würden bereits in den Bereichen von 575 Euro und 585 Euro warten. Auf der Unterseite hat nunmehr der Kursbereich 525 Euro / 515 Euro zentrale Bedeutung als Unterstützung. Sollte es für die Aktie darunter gehen, könnte das weitere Abgaben in Richtung 500 Euro provozieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „hold“ für die Aktie und das Kursziel 555 Euro. Deutlich optimistischer ist man hingegen unverändert im Haus JPMorgan. Das Votum der Analysten lautet „overweight“, das Kursziel 650 Euro.
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
