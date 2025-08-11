Desert Gold:
Zahlen untermauern das Potential
Anzeige
Dax stolpert in die neue Handelswoche

SAP – Nun wird’s brenzlig! 11.08.2025, 11:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax stolpert in die neue Handelswoche: SAP – Nun wird’s brenzlig!
© Foto von Tomasz Brengos auf Unsplash
Der Dax stolpert in die neue Handelswoche und verzeichnet im frühen Montagshandel (11. August) Kursverluste.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 249,68 EUR -0,47 % Lang & Schwarz
DAX 24.095,70 PKT -0,54 % Ariva Indikation

Das nicht enden wollende Thema Zölle sorgt einmal mehr für Ernüchterung. Die Zolldrohungen Trumps reißen nicht ab. Nun könnte China erneut in den Fokus rücken, nachdem es zwischen den USA und China noch immer keine belastbare Einigung gibt. Doch nicht nur das Thema Zölle sorgt für eine gewisse Verunsicherung. Bereits morgen werden in den USA die wichtigen US-Verbraucherpreisdaten erwartet. Diese stehen vor dem Hintergrund der nächsten Sitzung der US-Notenbank (wird turnusmäßig Mitte September stattfinden) und einer möglichen Leitzinssenkung unter besonderer Beobachtung.

Die Geopolitik spielt in den kommenden Tagen ebenfalls eine gewichtige Rolle. Das für Freitag (15. August) angesetzte Treffen zwischen Trump und Putin wird mit einer großen Anspannung erwartet. Mit Blick auf die charttechnischen Aspekte gilt unverändert: Im besten Fall verbleibt der Dax oberhalb von 24.000 Punkten. Das, was tunlichst nicht passieren darf, ist ein Bruch der 23.000er Marke.

Die SAP-Aktie schwächelt ein wenig. Die gescheiterten Versuche, den Widerstand von 270 Euro zu überwinden, wirken nach. Aktuell steht die Unterseite und hier vor allem der Unterstützungsbereich 242 Euro / 240 Euro im Fokus. 

SAP – Chartbild trübt ein

Die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) steckt aus charttechnischer Sicht in der Klemme. 

SAP Aktie

Neben dem genannten Unterstützungsbereich 242 Euro / 240 Euro steht auch die 200-Tage-Linie im Fokus. Ein Rücksetzer unter die 240 Euro würde gleichzeitig das bärische Kreuzen der 200-Tage-Linie bestätigen. Aus charttechnischer Sicht wäre das ein herber Rückschlag. Gleichzeitig würde ein Rücksetzer unter die 240 Euro der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 220 Euro eröffnen. Um die Lage zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 260 Euro. Eine Bewegung über die 270 Euro würde der Aktie hingegen die Tür in Richtung 52-Wochen-Hoch öffnen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank bestätigten kürzlich ihr Votum „verkaufen“ für die SAP-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 210 Euro. Deutlich optimistischer sind die Analysten der Baader Bank. Deren Einstufung lautet „add“. Das Kursziel senkten sie allerdings von 270 Euro auf 265 Euro. Die Analysten von Jefferies sehen hingegen ein Kursziel von 290 Euro für die SAP-Aktie. Deren Votum lautet „buy“.
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM0ZFS
Ask: 1,28
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MK112D
Ask: 4,29
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM0ZFS MK112D. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Rüstungsaktien taumeln: Sind das bei Hensoldt bereits Kaufkurse?

11:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk mit Kursdebakel: Rüstungsaktie bricht ein. Wie weit kann das …

10:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Eli Lilly im Tal der Tränen: Hoffnung auf GLP-1 bleibt

Gestern 21:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CEO trotzt Trump: Intel unter politischem Beschuss

Gestern 20:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD Aktie stagniert: Absatzschwäche und Handelsrisiken belasten

Gestern 20:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

USA drohen mit Goldzoll: Schweiz vor Milliardenlast

Gestern 13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk vor Zahlen: Platzt jetzt die Rallye-Blase?

Gestern 13:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen: Grüne Ministerin kontert harte Kritik

Gestern 13:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer