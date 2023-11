Der deutsche Leitindex Dax zeigt sich weiterhin stark und verzeichnete in der ersten Handelsstunde am Mittwoch und Donnerstag jeweils ein Plus von 0,44 und 0,46 Prozent. Optimismus bei den Anlegern wird durch positive Inflationsdaten aus den USA genährt, die die Hoffnung auf eine Entspannung der Geldpolitik und erreichtes Zinsmaximum untermauern. Ebenso hat der MDax der mittelgroßen Unternehmen am Mittwoch ein Plus von 0,97 Prozent erfahren, sank jedoch am Donnerstag um 1,13 Prozent. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 konnte ebenfalls ein leichtes Wachstum verzeichnen.

Am Mittwoch standen die Dax-Konzerne Infineon und Siemens Energy im Fokus. Siemens Energy konnte nach Einigung über einen Anteilsverkauf am Indien-Geschäft um über acht Prozent steigen, während Infineon aufgrund positiver Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 fast drei Prozent gewann. Interessanterweise könnte der chinesische Online-Einzelhändler JD.com laut einem Pressebericht bei der Mediamarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy einsteigen, was die Ceconomy-Aktien um mehr als 14 Prozent steigen ließ.

Am Donnerstag verzeichnete der Dax weitere Kursgewinne. Diese wurden auch durch die Anteile von Siemens gestützt, die nach einem überraschend positiven Ausblick um fünfeinhalb Prozent stiegen. Der Kochboxenversender Hellofresh musste allerdings nach unerwarteten Problemen im US-Markt seine Jahresziele herabsetzen, woraufhin die Anteilspreise um fast ein Viertel sanken. Trotz dessen konnten insgesamt positive Signale aus dem Technologiewelt aufgegriffen werden, die die aktuelle Stärke des Dax unterstreichen.

Schließlich zeigt sich in der Berichtssaison auch, wie einzelne Unternehmen sich gegen diesen Trend stemmen können. Der Ticketvermarkter CTS Eventim verlor 2,3 Prozent seiner Aktien, nachdem das Unternehmen zwar positiven Gewinn verbuchte, aber die Prognose nicht erhöhte. Ähnlich erging es dem Wirkstoffforscher Morphosys, dessen Kurs nach dem Bericht für das dritte Quartal um fast fünf Prozent abrutschte.