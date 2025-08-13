Dax wieder obenauf: Deutsche Telekom – Die nächsten Kursziele

Dax wieder obenauf

© Foto von Jonas Stolle auf Unsplash
Angetrieben von der Rallye der US-Indizes kann sich der Dax im frühen Mittwochshandel (13. August) weiter von der wichtigen Marke von 24.000 Punkten entfernen. Das entspannt die aktuelle Situation aus charttechnischer Sicht erheblich. Die gestern veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten für Juli hoben die Stimmung. Die US-Indizes haussierten und treiben damit auch den Dax an.
Deutsche Telekom 30,12 EUR
DAX 24.205,92 PKT

Die Aktie der Deutschen Telekom erlebte in der letzten Handelswoche einen kleinen „Zahlenschock“. Das Unternehmen präsentierte im Großen und Ganzen sehr robuste Quartalszahlen (wir berichteten am 07. August über die Zahlen an dieser Stelle), doch großen Anklang fanden die Ergebnisse nicht. In der Folgezeit geriet die Deutsche Telekom unter Druck und musste temporär auch die wichtige Marke von 30 Euro aufgeben.

Deutsche Telekom – Die nächsten Kursziele

Der Markt haderte ein wenig mit der Umsatzschwäche der Deutschen Telekom auf dem heimischen Markt. Dennoch dauerte es nicht lange, bis sich die Aktie wieder fangen konnte. Der Rücksetzer zog Schnäppchenjäger an. Die Deutsche Telekom (Aktie (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) kehrte zwischenzeitlich über die Marke von 30 Euro zurück und hat nun zumindest die Chance, die Bewegung in Richtung 32 Euro auszudehnen. 

Deutsche Telekom Aktie

Der obere Chart verdeutlicht die Bedeutung des Kursbereiches von 32 Euro. Ein wichtiger Horizontalwiderstand verläuft in diesem Bereich. Zudem bewegen sich diverse Abwärtstrends (grün) im Bereich von 32 Euro. Im besten Fall gelingt es der Deutschen Telekom nun entsprechendes Aufwärtsmomentum zu kreieren, um sich des Widerstands und der bislang dominierenden Abwärtstrends zu entledigen. Ein erneuter Rücksetzer unter die 30 Euro würde hingegen die Unterstützungen bei 28,6 Euro und 28 Euro als potenzielle Bewegungsziele aktivieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank bestätigten nach den Quartalszahlen der Bonner noch einmal den fairen Wert in Höhe von 38 Euro für die Aktie. Das Votum lautet nach wie vor „kaufen“. Die Analysten der Schweizer UBS nahmen die Zahlen zum Anlass, um das Kursziel für die Deutsche Telekom von 35,4 Euro auf 36,1 Euro anzuheben. Das Votum der UBS-Analysten lautet unverändert „buy“.  Der Optimismus bei den Analysten von Deutsche Bank Research bezüglich der Perspektiven der Aktie ist noch stärker ausgeprägt. Sie bestätigten ihr Votum „buy“ für die Deutsche Telekom. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 41 Euro.
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
