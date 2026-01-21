Dax zittert vor Schicksalstag: Bayer - Aktuelle Kursrallye nur der Anfang?

Dax zittert vor Schicksalstag

© Bayer AG / Auswahl an Stempelmotiven, die den Tabletten ihre Form geben. Unter anderem für Talcid®, das Mittel gegen Sodbrennen oder andere säurebedingte Magenbeschwerden, die ein Zuviel an Magensäure verursachen.
Der Dax ist stark ins neue Jahr gestartet und hat nach wenigen Handelstagen noch stärker nachgelassen. Das Thema Grönland und die von Trump angedrohten Strafzölle bestimmen aktuell das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten. Der Dax reagierte mit einer veritablen Talfahrt und einem knackigen Rücksetzer unter die Marke von 25.000 Punkten auf die jüngsten Entwicklungen.
Der heutige Mittwoch (21. Januar) könnte die Karten neu mischen und zu einem Schicksalstag avancieren. Mit Spannung wird der Auftritt des US-Präsidenten auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos erwartet – kommt es zum großen Knall oder zu einer überraschenden Beruhigung der Lage? Weitere Verwerfungen an den Aktienmärkten sind nicht ausgeschlossen und auch am Goldmarkt schaut man ganz genau auf die Entwicklungen in der Schweiz.

Man kann es drehen und wenden, wie man möchte, doch sollte es nicht bald zu einer Entspannung kommen, könnte es für die Aktienmärkte noch dramatischer werden. Der März / April 2025 zeigte auf eindrucksvolle Art und Weise, wie Zolldrohungen und die Androhung von Gegenzöllen die Stimmung an den Aktienmärkten belasten. Ein Test der 24.000 Punkte ist im Dax nicht ausgeschlossen. Und sollte es auch darunter gehen, könnten sich weitere Abgaben in Richtung 23.000 Punkte anschließen. 

Zu den Dax-Aktien, die aktuell ein eigenes Momentum haben, gehört die Bayer-Aktie.  

Bayer – Aktuelle Kursrallye nur der Anfang?

Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) legte zuletzt kräftig zu, weil es Bewegung beim Thema „Glyphosat“ gab. Die Nachricht, dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" zur Prüfung angenommen hat, nährt die Hoffnung auf ein Grundsatzurteil und damit auf ein Ende der langwierigen juristischen Auseinandersetzung. 

Bayer Aktie in der Börsennews Aktienanalyse

Die Bayer-Aktie durchbrach die wichtige Widerstandsmarke von 40 Euro und setzte zu einem Kurssprung auf 45 Euro an. Gewinnmitnahmen vereitelten jedoch einen Durchmarsch in Richtung 50 Euro. Im besten Fall bleibt der aktuelle Rücksetzer auf 40 Euro begrenzt. Sollte es darunter gehen, würde sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 36,7 Euro eröffnen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Um die Rallye wieder anzukurbeln, bedarf es eines Vorstoßes über die 45 Euro in Richtung 50 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“ für die Bayer-Aktie. Das Kursziel hoben sie von 45 Euro auf 50 Euro an. Die Analysten der DZ Bank hoben den fairen Wert der Aktie von 41 Euro auf 51 Euro an. Das Votum lautet unverändert „kaufen“.
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
