Deutsche Börse AG

18.12.2025, 15:10 Uhr

Deutsche Börse AG: Startet die Aktie in 2026 durch?
Für den Dax geht ein starkes Börsenjahr zu Ende; sollte auf den letzten Metern nicht noch Unvorhersehbares passieren. Nach dem starken Jahresauftakt hätte man sich auch von der Aktie der Deutschen Börse AG mehr erwartet. Doch im Mai drehten erst die Stimmung und schließlich der Aktienkurs des Börsenbetreibers.
Die Korrektur hat die Aktie noch immer fest im Griff. Seit Monaten bemüht sich die Aktie der Deutschen Börse AG darum, den dominierenden Abwärtstrend (grün dargestellt) zu durchbrechen und sich so wieder etwas Luft zu verschaffen. Der letzte zunächst vielversprechend angelaufene Versuch, die Trendlinie aufzubrechen, scheiterte Ende November. 

Für die letzten verbleibenden Handelstage des Börsenjahres 2025 ist die Aufgabenstellung aus charttechnischer Sicht klar umrissen – der Aktie muss es gelingen, einen tragfähigen Boden auszubilden, um so die Basis für einen erfolgreichen Start ins nächste Börsenjahr zu legen.  

Deutsche Börse AG - Startet die Aktie in 2026 durch?

Die Aktie der Deutschen Börse AG (WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker-Symbol: DB1) ist nach einem furiosen Start ins Börsenjahr mittlerweile wieder auf das Kursniveau, das sie zu Jahresbeginn hatte, zurückgefallen. 

Deutsche Börse Aktienanalyse bei Börsennews

Zum Jahresende hin befindet sich die Aktie des Börsenbetreibers in einer schwachen technischen Verfassung. Nicht nur der dominierende Abwärtstrend zeugt davon. Die wichtige 200-Tage-Linie ist nach unten abgedreht. Auch das ist aus charttechnischer Sicht kein positives Zeichen. Bei der Suche nach potenziellen Korrekturböden fällt der Kursbereich von 200 Euro ins Auge. Dort bildete die Aktie Mitte November ein markantes Korrekturtief aus. Danach ging es für die Aktie zunächst nach oben. Doch der Vorstoß entwickelte keine Relevanz.

Um die Weichen für 2026 zu stellen, wäre die Rückkehr über die 220 Euro ein erster wichtiger Meilenstein für die Aktie. Nachhaltige Entspannung tritt jedoch erst ein, sollte die Aktie über den Widerstandsbereich 231 Euro / 234 Euro ausbrechen können. Bis dahin sind Erholungsversuche mit Vorsicht zu genießen. Ein Rücksetzer unter die 200er Marke würde eine Neubewertung notwendig machen.

Die Analysten der DZ Bank haben den fairen Wert für die Aktie von 275 Euro auf 270 Euro gesenkt. Das Votum lautet unverändert „kaufen“. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays stufen die Aktie unverändert mit „overweight“ ein. Das Kursziel beließen sie bei 290 Euro. 

