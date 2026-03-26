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Deutz nach Zahlen

Wie reagiert die Aktie auf Zahlen und Prognose? 26.03.2026, 09:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutz nach Zahlen: Wie reagiert die Aktie auf Zahlen und Prognose?
© 2021 DEUTZ AG. Alle Rechte vorbehalten. / (Kurbelwellen-) Produktion in Köln
Bereits am frühen Donnerstag (26. März) legte der Hersteller von Motoren und Antriebssystemen die Finanzergebnisse für das Jahr 2025 und die Prognose für 2026 vor. Man darf gespannt sein, wie der Markt und damit wie die Deutz-Aktie auf das Zahlenwerk reagieren werden. Nach den knackigen Kursverlusten, die die Aktie in den letzten Tagen und Wochen zu verzeichnen hatte, käme eine Aufwärtsreaktion sehr gelegen. Ob dieses – auch vor dem Hintergrund des nervösen Gesamtmarktes – gelingen kann, wird sich zeigen müssen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutz 8,22 EUR -9,17 % L&S Exchange

Deutz mit Zahlen

Deutz verzeichnete im Jahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 2,043 Mrd. Euro, nach 1,813 Mrd. Euro im Jahr 2024. Das Unternehmen gab das EBITDA für 2025 mit 169,6 Mio. Euro an, nach 146,0 Mio. Euro im Vorjahr. Deutz vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum ein bereinigtes Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten) in Höhe von 112,3 Mio. Euro nach 76,7 Mio. Euro im Jahr 2024. Die wichtige EBIT-Rendite (vor Sondereffekten) verbesserte sich von 4,2 Prozent in 2024 auf nun 5,5 Prozent. Der free cash flow (vor M&A) verbesserte sich auf 44,2 Mio. Euro, nach 30 Mio. Euro in 2024. Deutz vermeldete zudem einen Auftragseingang in 2025 in Höhe von 2,077 Mrd. Euro, nach 1,827 Mrd. Euro in 2024.

Dividendenerhöhung

Die Unternehmensführung schlägt für 2025 eine Dividende in Höhe von 0,18 Euro vor. Das ist etwas mehr als die Dividende in Höhe von 0,17 Euro in 2024. 

Deutz Aktienchart

Prognose 2026

Deutz erwartet für 2026 einen Umsatz in einer Spanne von 2,3 Mrd. Euro bis 2,5 Mrd. Euro. Die EBIT-Rendite vor Sondereffekten prognostiziert das Unternehmen zwischen 6,5 Prozent und 8,0 Prozent. 

Chartcheck

Zum Monatswechsel bildete die Deutz-Aktie (WKN: 630500 | ISIN: DE0006305006 | Ticker-Symbol: DEZ) im Bereich von 12,5 Euro ein markantes Hoch aus. Der Beginn des Iran-Kriegs und die damit einhergehenden Verwerfungen an den Aktienmärkten machten auch vor der Aktie nicht Halt. Massive Gewinnmitnahmen drückten die Aktie schließlich kürzlich unter die Marke von 9 Euro und damit kurzzeitig unter die 200-Tage-Linie. ´

Aus charttechnischer Sicht wäre der Verbleib der Aktie oberhalb der 9 Euro eminent wichtig. Sollte das Unterfangen jedoch scheitern, könnte es durchaus noch einmal auf 7,3 Euro gehen. Um das Chartbild zu stabilisieren und Akzente auf der Oberseite zu setzen, bedarf es eines Vorstoßes über die 10 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
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