Anzeige
+++Defence-Boom 2025 Jetzt im Fokus der NATO-Partner – weitere Kursfantasie nach dieser Einladung+++
E.ON macht Druck

Ist die Aktie bereit für neue Hochs? 14.10.2025, 11:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

E.ON macht Druck: Ist die Aktie bereit für neue Hochs?
© Bild: E.ON
Der Dax tut sich in der aktuellen Phase schwer damit, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Der frühe Dienstagshandel steht ganz unter dem Eindruck von Gewinnmitnahmen. Der robuste Wochenstart kann bislang nicht bestätigt werden. So bleibt auch ein erneutes Abtauchen unter die Marke von 24.000 Punkten ein Szenario, das man einkalkulieren muss.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.130,05 PKT -1,22 % Ariva Indikation
E.ON 16,42 EUR +1,08 % Lang & Schwarz

Die Marktakteure begegnen der anhaltenden Verunsicherung mit der Flucht in sichere Häfen. Hierzu zählen nicht zuletzt Gold und Silber, aber auch defensive Aktien werden gesucht. Und wenn nach defensiven Aktien gesucht wird, ist die E.ON-Aktie nicht weit. So kann sich die Versorgeraktie in der aktuell schwierigen Marktphase gut behaupten. Sogar neue 52-Wochen-Hochs sind in Reichweite.

E.ON – Ist die Aktie bereit für neue Hochs?

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) am 01. Oktober war diese gerade im Begriff, den markanten Widerstandsbereich von 15,8 Euro / 16,0 Euro zu bearbeiten. Dieser hat(te) aus charttechnischer Sicht richtungsweisenden Charakter. Die Aktie konnte den Widerstand aufbrechen und so ein starkes Kaufsignal auslösen.

Aktienanalyse

Der Ausbruch über die Zone 15,8 Euro / 16,0 Euro könnte sich auf lange Sicht als entscheidende Weichenstellung herausstellen. Das frische Kaufsignal führte die Aktie bereits an das markante August-Hoch, das damals bei 16,55 Euro ausgebildet wurde, heran. Sollte es der E.ON-Aktie nun gelingen, die Gunst der Stunde zu nutzen und auch das August-Hoch einzukassieren, könnte das einen weiteren Kursanstieg forcieren. In diesem Fall ist mit weiteren Kursgewinnen in Richtung 17 Euro bzw. 18 Euro zu rechnen.

Doch noch ist es nicht soweit. Die fragile Marktverfassung mahnt zur Vorsicht. Insofern bleibt es abzuwarten, ob es der E.ON-Aktie tatsächlich gelingen wird, das August-Hoch zu knacken.

Zusammenfassung

Obgleich sich die E.ON-Aktie aktuell noch gegen die Marktschwäche stemmen kann, bleibt abzuwarten, ob das bei anhaltender Schwäche auch so sein wird. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: E.ON muss über die 16,55 Euro und das im besten Fall mit Pauken und Trompeten. Gleichzeitig sollte die Aktie Ausflüge unter die 15,8 Euro vermeiden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bewerten die Lage zurückhaltend und bestätigten zuletzt ihr Votum „hold“ für die E.ON-Aktie und das Kursziel von 16 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MG4XM7
Ask: 13,30
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MK5S5G
Ask: 41,45
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MG4XM7 MK5S5G. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
2 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
3 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
4 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
5 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
6 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Netzwerkoffensive bringt neuen Schub für Nvidia: Nvidia im Aufwind…

11:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nun gilt es! ASML vor den Zahlen. Rallye oder Abverkauf?

11:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD startet neu durch mit KI Fantasie und strategischem Rü…

Gestern 18:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kurssprung für Broadcom, weil OpenAI eigene KI‑Chips …

Gestern 17:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Politischer Rückenwind belebt VW-Stimmung: Kretschmer fordert …

Gestern 16:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aixtron unter Druck: Lage bleibt prekär. Weitere Kursturbulenzen …

Gestern 14:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerresheimer in der Krise: Prognose gekappt!

Gestern 13:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall sichert Mega-Deal: 600 Skyranger für Deutschland

Gestern 13:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer