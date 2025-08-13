Einstiegsgelegenheit?

Symbolbild Chipotle Mexican Grill
© Bild von rafasuarezfoto von Pixabay
Nach einem Verlust von fast 30 % in diesem Jahr rückt die Aktie von Chipotle Mexican Grill in den Fokus von Analysten. Obwohl das Unternehmen zuletzt mit Herausforderungen wie gestiegenen Preisen und Kundenprotesten zu kämpfen hatte, sehen Experten nun Anzeichen für eine mögliche Bodenbildung.
Piper Sandler stuft Aktie hoch
Das Research-Haus Piper Sandler hat das Rating für Chipotle von "Neutral" auf "Übergewichten" angehoben. Der Analyst Brian Mullan ist der Ansicht, dass die negativen Nachrichten bereits im Kurs berücksichtigt sind. Seiner Einschätzung nach könnte bereits die Erfüllung eines einzigen Wachstumsziels – sei es ein solides Umsatzwachstum oder eine Margenverbesserung – genügen, um der Aktie neuen Schwung zu verleihen.

Kurspotenzial wird gesehen
Das Kursziel von Piper Sandler liegt bei 50 US-Dollar, wobei in einem optimistischen Szenario sogar 56 US-Dollar möglich wären. Mullan zieht hier den Vergleich zur Bewertung des Branchenprimus McDonald's. Im Durchschnitt sehen 22 von 34 Analysten die Aktie als Kaufkandidat und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 58,39 US-Dollar.

Charttechnische Signale
Charttechnische Indikatoren wie der Relative-Stärke-Index (RSI) und der MACD deuten auf eine Bodenbildung hin und signalisieren, dass die Abwärtsdynamik nachlässt. Dennoch gibt es Widerstände bei 50 US-Dollar und der 50-Tage-Linie. Eine endgültige Trendwende ist noch nicht bestätigt.

Fazit
Trotz der optimistischen Einschätzungen und potenziellen Kurspotenziale ist die Bewertung der Aktie weiterhin hoch. Anleger sollten daher die Risiken im Blick behalten. Es bleibt abzuwarten, ob Chipotle die Erwartungen erfüllen und die Gunst der Anleger zurückgewinnen kann.

