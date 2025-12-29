Energietechnik bleibt gefragt

Die Aktie von Siemens Energy hat in den vergangenen Jahren eine außergewöhnliche Kursentwicklung gezeigt. Trotz dieser Dynamik sehen Analysten weiterhin Potenzial. Rückenwind kommt vor allem von einem hohen Auftragsbestand, angehobenen Mittelfristzielen und einer robusten Nachfrage im Zuge der globalen Energiewende.
Analysten heben Erwartungen an

Die Baader Bank hat ihre Einschätzung zu Siemens Energy zuletzt angepasst und das Kursziel deutlich erhöht. Ausschlaggebend sind verbesserte Unternehmensziele sowie eine hohe Visibilität im operativen Geschäft. Der Konzern profitiert nach Einschätzung der Analysten von einer langfristig stabilen Nachfrage, insbesondere im Bereich Energieinfrastruktur.

Rekordauftragsbestand sorgt für Planungssicherheit

Besonders die Geschäftsbereiche Gas Services und Grid Technologies gelten als tragende Säulen. Steigender Strombedarf und umfangreiche Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung von Netzen sorgen für eine hohe Auslastung. Der Auftragsbestand hat dabei ein historisches Niveau erreicht und bietet eine vergleichsweise verlässliche Grundlage für die kommenden Jahre. Auch die Margen neuer Aufträge werden als solide eingeschätzt.

Gewinnschätzungen deutlich angehoben

Vor diesem Hintergrund hat die Baader Bank ihre Ergebniserwartungen spürbar nach oben korrigiert. Die neuen Prognosen berücksichtigen dabei bereits bekannte Belastungsfaktoren wie Zölle. Aus Sicht der Analysten unterstreicht dies die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und die Fähigkeit, externe Einflüsse abzufedern.

Neubewertung des Unternehmenswerts

Parallel wurde auch der innere Wert des Unternehmens angepasst. Die Neubewertung basiert auf einer veränderten Einschätzung der operativen Ertragskraft und spiegelt die verbesserten Perspektiven wider. Damit rückt nicht nur die kurzfristige Ergebnisentwicklung, sondern auch die längerfristige Profitabilität stärker in den Fokus.

Aktienanalyse

Starke Kursentwicklung, dennoch weiteres Interesse

Siemens Energy hat in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Kursgewinne verzeichnet. Dennoch sehen Analysten weiterhin Argumente für eine positive Einordnung der Aktie. Der Konzern gilt als einer der zentralen Profiteure der Energiewende in Europa – ein Trend, der aus heutiger Sicht auch über das laufende Jahrzehnt hinaus tragen dürfte.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
