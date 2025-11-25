Goldrausch 2.0:
EU-Zulassung für Dupixent bringt neuen Schwung für Sanofi und Regeneron

Sanofi und Regeneron starten durch, nachdem Dupixent bei Hauterkrankung grünes Licht erhält 25.11.2025, 17:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

EU-Zulassung für Dupixent bringt neuen Schwung für Sanofi und Regeneron: Sanofi und Regeneron starten durch, nachdem Dupixent bei Hauterkrankung grünes Licht erhält
© Symbolbild von Unsplash
Die EU-Kommission hat eine entscheidende Zulassungserweiterung für das Entzündungsmedikament Dupixent erteilt. Sanofi und Regeneron rücken mit dieser Zulassung in den Fokus von Anlegern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Sanofi 86,51 EUR +0,72 % Lang & Schwarz
Regeneron Pharmaceuticals 676,50 EUR +2,33 % Baader Bank

Regulatorischer Durchbruch bei chronischer Urtikaria

Sanofi und Regeneron Pharmaceuticals haben von der Europäischen Kommission die Zulassungserweiterung für ihr gemeinsames Medikament Dupixent erhalten. Künftig darf der Wirkstoff Dupilumab auch bei Patientinnen und Patienten mit chronischer spontaner Urtikaria angewendet werden, sofern diese nicht ausreichend auf Antihistaminika ansprechen und noch keine Anti-IgE-Therapie erhalten haben. Die Entscheidung basiert auf Daten aus mehreren klinischen Studien der Phase 3, die eine signifikante Linderung von Juckreiz und Quaddelbildung zeigten.

Dupixent gilt als Blockbuster im Bereich entzündlicher Erkrankungen und ist bereits bei anderen Indikationen wie atopischer Dermatitis und Asthma erfolgreich im Markt positioniert. Nun öffnet sich ein neues Marktsegment für das Medikament, das bislang nur eingeschränkte therapeutische Optionen bietet. Sanofi und Regeneron könnten damit erstmals seit über zehn Jahren wieder eine gezielte Therapie für CSU auf den europäischen Markt bringen.

Marktpotenzial und Anlegerinteresse wachsen

Die Entscheidung der EU-Behörde könnte die Marktposition beider Unternehmen nachhaltig stärken. Die chronische spontane Urtikaria ist eine immunologisch getriebene Hauterkrankung mit hohem Leidensdruck, deren Behandlung bislang nur eingeschränkt wirksam ist. Dupixent adressiert diese Lücke mit einem innovativen Wirkmechanismus, der auf die Hemmung bestimmter Interleukine abzielt. Für Sanofi bedeutet die Zulassung eine Ausweitung des bereits starken Portfolios im Bereich Immunologie. Regeneron profitiert als Partner sowohl finanziell als auch durch wachsende Sichtbarkeit im globalen Markt. Die Reaktionen an der Börse fielen entsprechend positiv aus. Analysten sehen in der Entscheidung einen wichtigen Impuls für die mittelfristige Umsatzentwicklung. Allerdings bleiben Fragen offen, etwa zur Umsetzung der Zulassung in konkrete Markteinführungen und zur Erstattung durch die Gesundheitssysteme in Schlüsselmärkten wie Deutschland oder Frankreich.

Kommt jetzt die nächste Wachstumswelle für Dupixent?

Ob sich die erweiterte Zulassung kurzfristig in steigende Umsätze übersetzt, hängt nicht zuletzt von regulatorischen Details und der Akzeptanz durch Ärzte und Krankenkassen ab. Doch mit dieser Entscheidung ist klar: Dupixent bleibt ein strategisches Wachstumsprodukt. Die Frage ist nun, ob Sanofi und Regeneron das Marktpotenzial in Europa zügig ausschöpfen können oder ob der bürokratische Rahmen erneut zum Bremsklotz wird.

Bn-Redaktion/jh
