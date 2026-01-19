Europas Software-Hoffnung

Europas Software-Hoffnung: Wie stark ist SAPs neue Strategie wirklich?
© Bild von SAP Digital Library | SAP Headquarters, Walldorf
Die Aktie von SAP notiert aktuell bei rund 197 EUR und steht damit sinnbildlich für einen Konzern im Übergang. Nach Jahren stabilen, aber wenig dynamischen Wachstums setzt der Walldorfer Softwarehersteller zunehmend auf Cloud-Modelle und Künstliche Intelligenz, um neue Impulse zu liefern. Kurzfristige Kursschwankungen zeigen jedoch, dass Investoren noch abwarten.
Cloud als Fundament der neuen SAP-Story

Das Herzstück der SAP-Strategie bleibt die Migration der Kunden in die Cloud. Der Cloud-Umsatz lag zuletzt bei rund 15 Milliarden Euro und wuchs im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich.
Besonders S/4HANA entwickelt sich zum zentralen Treiber, da immer mehr Unternehmen ihre Altsysteme ablösen müssen. Der Anteil wiederkehrender Erlöse steigt kontinuierlich – ein wichtiger Faktor für die Planbarkeit der Einnahmen.

KI als nächster Wachstumsschub

SAP positioniert sich zunehmend als KI-Plattform für Unternehmen. Neue Anwendungen im Bereich Retail, Logistik und Healthcare sollen Geschäftsprozesse automatisieren und datengetriebene Entscheidungen beschleunigen.

Ein Beispiel ist die jüngst vertiefte Zusammenarbeit mit Fresenius, bei der KI-Lösungen die digitale Gesundheitsversorgung effizienter machen sollen. Laut Management soll KI künftig nicht nur Zusatzfunktionen liefern, sondern direkt Umsatz generieren.

Ertragslage: Stabil, aber unter Beobachtung

Im letzten Geschäftsjahr erzielte SAP einen Umsatz von rund 31 Milliarden Euro, die operative Marge lag – je nach Bereinigung – bei etwa 24 %. Die Profitabilität ist solide, leidet jedoch kurzfristig unter hohen Investitionen in Cloud-Infrastruktur und KI-Entwicklung. Analysten rechnen damit, dass sich diese Belastungen mittelfristig auszahlen und die Margen ab 2026 wieder anziehen.

Börsenstimmung: Vorsicht vor den Zahlen

Zuletzt geriet die Aktie vor wichtigen Quartalszahlen unter Druck und markierte zeitweise ein 52-Wochen-Tief. Die Nervosität zeigt, dass der Markt konkrete Beweise für den Erfolg der KI-Strategie sehen will. Gleichzeitig halten viele institutionelle Investoren an SAP fest, da der Konzern über eine extrem breite Kundenbasis von über 400.000 Unternehmen weltweit verfügt.

Bewertung im Branchenvergleich

Mit einem Kurs von 197 EUR kommt SAP auf eine Marktkapitalisierung von rund 230 Milliarden Euro. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis bewegt sich im Bereich von 25 bis 27, was im Vergleich zu US-Softwarewerten moderat erscheint. Der Markt preist weder einen massiven Durchbruch noch ein Scheitern ein – SAP wird aktuell als solides, aber nicht spektakuläres Wachstumsunternehmen bewertet.

Risiken bleiben Teil der Gleichung

Risiken bestehen vor allem in der langsamen Cloud-Migration einzelner Großkunden, zunehmendem Wettbewerb durch US-Anbieter und der Frage, wie schnell KI-Projekte tatsächlich skalierbare Umsätze liefern. Zudem könnten konjunkturelle Abschwächungen IT-Budgets belasten.

Fazit – Geduld statt Hype

SAP steht bei 197 EUR für Stabilität, strategischen Wandel und langfristiges Potenzial. Die Cloud- und KI-Offensive ist logisch und gut finanziert, braucht aber Zeit, um sich voll im Zahlenwerk zu zeigen. Für Anleger ist SAP weniger ein kurzfristiger Hype-Wert als vielmehr eine Geduldsaktie mit Substanz, die bei erfolgreicher Umsetzung der Strategie wieder deutlich attraktiver werden könnte.

Bn-Redaktion/pl
