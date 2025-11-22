Anzeige
Für Nvidia wird es dramatisch

22.11.2025, 09:13 Uhr

Für Nvidia wird es dramatisch: Zauber der Zahlen verflogen. Droht ein Kursbeben?
© Bild: istockphoto.com/Sundry Photography
Unmittelbar nach der mit Spannung erwarteten Zahlenveröffentlichung von Nvidia überschlug sich der Markt förmlich mit positiven Reaktionen; so erleichtert war man, dass der Tech-Gigant den sehr hohen Erwartungen gerecht werden konnte. Der Aktienkurs sprang an. Die Jahresendrallye schien gerettet – für Nvidia und für die Aktienmärkte. Doch bereits kurze Zeit später geriet Sand ins Getriebe. Gewinnmitnahmen setzten ein und dem Nvidia-Aktienkurs zu. Der jüngste Rücksetzer sollte nicht unterschätzt werden, denn er bringt die Aktie bereits arg in Bedrängnis.
Nvidia – Zauber der Zahlen verflogen. Droht ein Kursbeben?

Ohne Zweifel legte Nvidia exzellente Zahlen für das 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 26. Oktober 2025) des Geschäftsjahres 2026 vor und ließ sich auch beim Ausblick nicht lumpen. Wir berichteten im Kommentar vom 20. November detailliert über das Zahlenwerk. Vom Optimismus, der unmittelbar nach der Veröffentlichung aufkam, ist mittlerweile nicht mehr viel übrig geblieben. Das Chartbild gibt zudem Anlass zur Sorge.

Aktienchart

Der obere Chart verdeutlicht, dass die Nvidia-Aktie bereits im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung unter Druck stand. Ausgehend vom Oktober-Hoch, das im Bereich von 212 US-Dollar markiert wurde, installierte sich ein Konsolidierungsszenario. Die Gewinnmitnahmen setzten der Aktie zu und führten sie auf den eminent wichtigen Unterstützungsbereich von 184 US-Dollar / 180 US-Dollar. Dann kamen die Zahlen. Die erste Reaktion auf die Daten und den starken Ausblick ließ die Aktie noch einmal in Richtung 200 US-Dollar „hüpfen“. Abermals kamen Gewinnmitnahmen auf und verhinderten einen Test des Oktober-Hochs. Mittlerweile steht die Zone 184 US-Dollar / 180 US-Dollar wieder unter Druck. Und dieses Mal brennt es gewaltig.

Aus charttechnischer Sicht hätte ein Rücksetzer unter die 180 US-Dollar ob deren Bedeutung fatale Folgen. Sollte es hierzu kommen, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 164 US-Dollar / 160 US-Dollar gerechnet werden. Um das Chartbild zu klären, bedarf es eines deutlichen Vorstoßes über die 212 US-Dollar.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank sind optimistisch gestimmt und hoben den fairen Wert für die Aktie von 205 Euro auf 225 Euro an. Das Votum lautet unverändert „kaufen“.  Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ und das Kursziel 235 US-Dollar. Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten hingegen ihr Votum „hold“ für Nvidia. Das Kursziel hoben sie von 180 US-Dollar auf 215 US-Dollar an.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
