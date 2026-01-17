Anzeige
+++Top-Aktie im Fokus Silber bei 90. Gold bei 4.600. Kupfer bei 6.+++
Gerichtssignal sorgt für Kurssprung bei Bayer

Bayer-Aktie legt kräftig zu – Supreme Court bringt neue Hoffnung im Glyphosat-Streit 17.01.2026, 12:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gerichtssignal sorgt für Kurssprung bei Bayer: Bayer-Aktie legt kräftig zu – Supreme Court bringt neue Hoffnung im Glyphosat-Streit
© Bayer AG
Im jahrelangen Glyphosat-Konflikt mit milliardenschwerem Risiko für Bayer bahnt sich eine juristische Wende an. Die US-Verfassungsrichter nehmen einen Schlüsselfall an, Anleger reagieren sofort.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Bayer 44,26 EUR +0,07 % Lang & Schwarz

Fortschritt vor höchster Instanz

Der Supreme Court der Vereinigten Staaten hat angekündigt, einen zentralen Glyphosat-Fall gegen Bayer zur Prüfung zuzulassen. Im sogenannten Durnell-Verfahren steht eine Grundsatzfrage im Mittelpunkt: Gilt Bundesrecht über einzelstaatlichen Regelungen, wenn es um Warnhinweise auf Produkten wie dem Unkrautvernichter Roundup geht? Bayer verweist dabei auf die Zulassung durch die Umweltbehörde EPA, die keine Krebswarnung vorschreibt. Die Entscheidung des Gerichts könnte Signalwirkung für tausende ähnliche Klagen haben.

Börse preist juristische Entlastung ein

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Nachricht legte die Bayer-Aktie spürbar zu. An der Handelsplattform Tradegate kletterte der Kurs deutlich. Für Investoren ist die Annahme des Falls ein Hoffnungsschimmer auf ein Grundsatzurteil, das die milliardenschwere Klagewelle in den USA erheblich entschärfen könnte. Bayer-CEO Bill Anderson bezeichnete das Vorgehen des Gerichts als „wichtigen Meilenstein“ in der Strategie zur Risikoreduzierung.

Hoffnung auf Signalwirkung für die Branche

Seit der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 ist Bayer in den USA mit umfangreichen Schadenersatzklagen wegen angeblicher Krebsrisiken durch Glyphosat konfrontiert. Ein Urteil zugunsten des Konzerns könnte eine Präzedenz schaffen, die nicht nur Bayer entlastet, sondern auch Signalwirkung für andere Agrar- und Chemieunternehmen in vergleichbarer Lage hätte. Der Fall zeigt exemplarisch, wie nationale Regulierung und einzelstaatliche Gesetzgebung kollidieren, ein Dauerbrenner im amerikanischen Rechtssystem.

Wie nachhaltig ist die Kursreaktion?

Noch ist unklar, wann das oberste US-Gericht seine Entscheidung trifft. Beobachter rechnen mit einem Urteil im Laufe des Jahres. Die Märkte preisen bereits eine mögliche Entlastung ein, doch Unsicherheiten bleiben. Entscheidend wird sein, ob das Urteil tatsächlich die Klageflut eindämmt, oder ob neue Verfahren nachziehen. Der Supreme Court hat nun das Wort Bleibt die juristische Hoffnung tragfähig oder droht eine neue Welle rechtlicher Risiken?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ1WKR
Ask: 2,02
Hebel: 21
mit starkem Hebel
VJ25GQ
Ask: 0,57
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ1WKR VJ25GQ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
2 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
4 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
5 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Musk gegen Microsoft – Milliardenklage erschuettert den KI‑…

14:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardenhoffnung: BioNTech greift mit Krebsforschung neu an

12:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax - Robuster Wochenschluss macht Hoffnung: Münchener Rück – …

9:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk geht steil: Diese Gründe sprechen für eine kräftige …

9:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Porsche-Aktie dreht ins Minus nach enttäuschenden …

Gestern 19:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Schaeffler‑Aktie erreicht neues 52‑Wochen‑Hoch – Robotik…

Gestern 18:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Chipoffensive löst Spannung bei KI Investoren aus: NVIDIA kü…

Gestern 18:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spektakulärer Start ins Jahr: RWE - Aktie lässt es krachen und …

Gestern 13:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer