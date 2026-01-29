Anzeige
++++++ Gold-Update: 307 Meter Gold: Dieser Treffer könnte diese Goldaktie jetzt neu bewerten ++++++
Glyphosat‑Hoffnung bröckelt: Bayer‑Aktie gibt trotz Hoch nach

Rücksetzer nach Kursrallye sorgt für Verunsicherung 29.01.2026, 19:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Glyphosat‑Hoffnung bröckelt: Bayer‑Aktie gibt trotz Hoch nach: Rücksetzer nach Kursrallye sorgt für Verunsicherung
© Symbolbild von Bayer
Nach dem Erreichen eines neuen 52‑Wochen‑Hochs ist die Bayer‑Aktie ins Straucheln geraten. Der kurzfristige Kursrückgang folgt auf eine Phase deutlicher Gewinne, die maßgeblich von der Hoffnung auf eine Entspannung im Glyphosat‑Rechtsstreit getragen wurde. Doch obwohl die Aktie zuletzt an Schwung verlor, sehen zahlreiche Analysten mittelfristig attraktive Perspektiven, insbesondere mit Blick auf das Jahr 2026.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Bayer 43,87 EUR -2,44 % Lang & Schwarz

Rechtsrisiken bleiben im Fokus der Anleger

Im Zentrum der jüngsten Kursentwicklung steht das schwelende Glyphosat-Thema, das Bayer weiterhin stark belastet. Spekulationen über ein richtungsweisendes Urteil des obersten US-Gerichts im laufenden Durnell-Verfahren hatten die Aktie zuletzt beflügelt. Marktbeobachter hoffen, dass eine Entscheidung im Jahr 2026 für mehr Klarheit sorgt und potenziell milliardenschwere Rückstellungen reduziert werden könnten. Doch solange keine juristische Sicherheit besteht, bleibt der Titel anfällig für Rückschläge.

Pharmaâ€‘Pipeline weckt neue Fantasie

Neben dem juristischen Risiko rückt zunehmend auch das operative Geschäft in den Fokus. Bayer punktet mit Fortschritten in der Pharmapipeline und ersten Erfolgen bei internen Effizienzprogrammen. Diese Faktoren wirken sich positiv auf die langfristige Bewertung aus. Analysten sehen insbesondere für 2026 ein günstiges Verhältnis von Chancen und Risiken. Mehrere Investmenthäuser haben ihre Kursziele angehoben und verweisen auf das weiterhin moderate Bewertungsniveau im Branchenvergleich.

Strategisches Übergangsjahr mit Signalwirkung

Trotz dieser optimistischen Tendenzen bleibt die Lage angespannt. Die Agrarsparte kämpft mit Margendruck und regulatorischen Unsicherheiten, während sich das Pharmageschäft erst langfristig auszahlen dürfte. Ob Bayer die juristische Unsicherheit wirklich hinter sich lassen kann, ist unklar. Damit entwickelt sich das Jahr 2026 zum möglichen Wendepunkt mit Potenzial für einen Befreiungsschlag, aber auch mit dem Risiko weiterer Rückschläge. Bleibt Bayer im entscheidenden Moment standhaft oder kippt die Stimmung erneut unter dem Druck ungelöster Altlasten?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GV9NB0
Ask: 0,24
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GV7KHM
Ask: 0,38
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GV9NB0 GV7KHM. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
3 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
4 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
5 Kreml schließt Verhandlungen mit 'inkompetenter' EU-Führung aus Hauptdiskussion
6 Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Weihnachtsquartal im Fokus: Apple kurz vor Zahlenoffenlegung: Apple-…

18:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Aktien belasten Kurs trotz operativer Stärke: DroneShield-…

18:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ASML-Hammer: Traumzahlen, Entlassungen und ein Rätsel für Anleger…

16:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft verliert die Krone: Warum der Tech-Gigant plötzlich …

16:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen

16:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax unter Druck. Jetzt wird’s brenzlig: SAP – Aktie kommt nach …

13:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Knallt es jetzt gewaltig? IBM nach starken Zahlen im Rallyemodus

11:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China blockiert: Nvidia braucht diesen Milliarden-Markt

10:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer