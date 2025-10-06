Anzeige
06.10.2025, 18:01 Uhr

Der Goldpreis ist auf einen neuen Höchststand gestiegen und nähert sich rasant der psychologisch wichtigen 4.000-Dollar-Marke. Die beeindruckende Rallye, die den Preis in diesem Jahr bereits um etwa 50 Prozent ansteigen ließ, wird durch eine Mischung aus politischem Chaos und geldpolitischer Unsicherheit befeuert. Der anhaltende US-Regierungs-Shutdown ist dabei der direkte Katalysator.
Polit-Chaos als Preistreiber
Der Stillstand der US-Regierungsbehörden hat die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten verzögert und so die Unsicherheit am Markt massiv erhöht. In diesem Umfeld suchen Investoren verstärkt nach sicheren Häfen. Der Mangel an offiziellen Zahlen erschwert es der US-Notenbank, die wirtschaftlichen Bedingungen einzuschätzen, was die Gold-Rallye zusätzlich unterstützt.

Die Strategie "Debasement Trade"
Der Aufschwung wird von einem Trend getragen, den Marktteilnehmer als "Debasement Trade" bezeichnen. Investoren, darunter auch Zentralbanken, flüchten aus dem US-Dollar und Fiat-Währungen, um sich vor Inflation und geopolitischen Risiken zu schützen. Sie sehen Gold als die ultimative Absicherung gegen die Entwertung traditioneller Währungen.

Zinssenkungen und Investoren-Flut
Die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve sorgt für weiteren Rückenwind. Wenn die Zinsen sinken, wird Gold, das selbst keine Zinsen abwirft, im Vergleich zu Anleihen attraktiver. Zusätzlich wird die Rallye von massiven Zuflüssen in Gold-ETFs unterstützt, was die starke Beteiligung privater Investoren an diesem Trend unterstreicht.

Analysten sehen gesunde Korrektur
Trotz der starken Fundamentaldaten und des beeindruckenden Anstiegs über sieben aufeinanderfolgende Wochen hinweg warnen Analysten vor Überhitzung. Sie betonen, dass sich die Risikodynamik verschiebt und ein taktischer Rücksetzer als gesunde Konsolidierungsphase innerhalb der erweiterten Rallye angesehen werden würde.

Stimmung in der Community
Die Nutzer der Börsennews-Community sind von der anhaltenden Gold-Rallye fasziniert, gleichzeitig aber auch stark gespalten hinsichtlich der weiteren Aussichten. Es besteht die Sorge, dass der Kurs technisch überhitzt ist und nach sieben Wochen Anstieg nun die kurzfristigen Preisziele erreicht sind. Zur Diskussion

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Neu laden
