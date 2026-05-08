Strategischer Engpass 2026
+330 %: Warum Wolfram plötzlich explodiert und der Wolfram-Schock erst beginnen könnte
Anzeige
Deutsche Lufthansa nach Zahlen

Hebt die Aktie jetzt in Richtung 10 Euro ab? 08.05.2026, 10:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Lufthansa nach Zahlen: Hebt die Aktie jetzt in Richtung 10 Euro ab?
© Julian Hochgesang auf Unsplash
Die Deutsche Lufthansa zählte zu den Aktien, die besonders stark unter den Auswirkungen des Iran-Kriegs litten. Der Kursverlauf gibt hier Aufschluss. Notierte die Aktie noch Ende Februar im Bereich von 9,5 Euro, fand sie sich drei Wochen später im Bereich von 7 Euro wieder. Bekanntlich sorgten zusätzlich noch Streiks für Belastung. Entsprechend groß war die Anspannung der Marktakteure im Hinblick auf die Zahlenveröffentlichung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Lufthansa 8,179 EUR -1,51 % Lang & Schwarz

Die Deutsche Lufthansa präsentierte am 06. Mai die Finanzergebnisse. Um das Fazit einmal vorweg zu nehmen: Der Markt war einigermaßen erleichtert. 

Deutsche Lufthansa nach Zahlen wieder obenauf

Schauen wir uns die Zahlen der so arg gebeutelten Fluggesellschaft einmal im Detail an. Die Deutsche Lufthansa gab den Umsatz im 1. Quartal 2026 mit 8,746 Mrd. Euro an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ein robustes Plus von 8 Prozent. Das bereinigte EBITDA wurde mit +7 Mio. Euro angegeben. Im 1. Quartal 2025 war dieses negativ und belief sich auf -121 Mio. Euro. Das bereinigte EBIT verbesserte sich zwar, blieb aber mit -612 Mio. Euro noch deutlich negativ. Zum Vergleich im 1. Quartal 2025 wurde das bereinigte EBIT mit -722 Euro veröffentlicht. Ein ähnliches Bild bot sich beim Konzernergebnis. Die Deutsche Lufthansa gab dieses für den aktuellen Berichtszeitraum mit -665 Mio. Euro an, nach -885 Mio. Euro im 1. Quartal 2025. 

Deutsche Lufthansa Aktienchart

Trotz diverser Herausforderungen bestätigte die Deutsche Lufthansa im Rahmen der Zahlenveröffentlichung noch einmal die Ziele für 2026. Der Konzern erwartet unverändert ein bereinigtes EBIT, das deutlich über dem des Vorjahres liegt. 

Das macht die Aktie

Die Zahlen wussten zu gefallen. Des Weiteren profitierte die Deutsche Lufthansa von der (temporären) Entspannung im Nahen Osten. Die Ölpreise gaben zwischenzeitlich massiv nach. Für die Aktie der Deutschen Lufthansa (WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA) beginnt nunmehr eine entscheidende Phase. Die Aktie hat im Bereich von 7 Euro einen Doppelboden ausgebildet. Diese Formationen begleiten nicht selten Bodenbildungen bzw. untere Trendwenden. Der dynamische Vorstoß über die 8 Euro kann nur der Anfang gewesen sein. Die Aktie muss nun nachsetzen und den markanten Widerstandsbereich 8,5 Euro / 8,7 Euro aus dem Weg räumen. Sollte das Unterfangen gelingen, wäre der Weg in Richtung 9,5 Euro frei. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben. Sollte es für die Deutsche Lufthansa unter die 7 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU1X67
Ask: 0,17
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU1X67. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Angriff auf Nvidia: Warum plötzlich Alphabet die Nase vorn hat Hauptdiskussion
2 WDH/ROUNDUP/Merz: Deutschland wird bis 2035 grundlegend anders Hauptdiskussion
3 Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Trump will 'weit mehr' als 5.000 Soldaten abziehen Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an Hauptdiskussion
6 1,6 Millionen Syrer zurückgekehrt - nur wenige aus Deutschland Hauptdiskussion
7 ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 Euro Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Milliardenrückkauf trotz Kritik: Was plant Citigroup wirklich

Gestern 19:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Angriff auf Nvidia: Warum plötzlich Alphabet die Nase vorn hat

Gestern 18:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Allianz vor der nächsten Ära: Anleger schauen auf 2028

Gestern 17:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber starten Comeback-Rallye: Nicht Barrick oder Newmont…

Gestern 15:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk mit Lichtblick: Nimmt die Trendwende jetzt endlich …

Gestern 12:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall trotzt Erwartungen: Gewinn deutlich gesteigert

Gestern 12:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutz: Starke Quartalszahlen beflügeln Jahresziele

Gestern 12:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon präsentiert Alexa+: KI wird zum Alltagshelfer

Gestern 11:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer