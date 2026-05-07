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Milliardenrückkauf trotz Kritik

Was plant Citigroup wirklich 07.05.2026, 19:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Citigroup Bank
© Foto von Declan Sun auf Unsplash
Die Citigroup erhöht ihre Gewinnziele deutlich und setzt dabei auf Künstliche Intelligenz, milliardenschwere Aktienrückkäufe und den Umbau des Konzerns. Vorstandschefin Jane Fraser will die US-Bank bis zum Ende des Jahrzehnts profitabler machen und näher an Rivalen wie JPMorgan oder Morgan Stanley heranführen. Anleger reagierten zunächst skeptisch auf die neuen Ziele.
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Citigroup 110,51 EUR +1,91 % Lang & Schwarz

Neue Renditeziele bis 2031

Die Citigroup peilt für die Jahre 2029 bis 2031 eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von 14 bis 15 Prozent an. Für 2027 und 2028 erwartet die Bank 11 bis 13 Prozent. Im laufenden Jahr bleibt das Ziel bei 10 bis 11 Prozent. Damit erhöht die Bank ihre bisherigen Vorgaben deutlich. Dennoch lagen die Erwartungen einiger Analysten noch höher. Marktbeobachter hatten teils mit Renditezielen von mehr als 15 Prozent gerechnet. Vorbörslich verlor die Citigroup-Aktie zunächst fast drei Prozent, ehe sich der Kurs im weiteren Handelsverlauf stabilisierte. Jane Fraser erklärte, der Konzern habe die Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen. Die Bank habe ihre Struktur vereinfacht, Managementebenen reduziert und zahlreiche internationale Konsumentengeschäfte verkauft.

Milliardenprogramm für Aktionäre

Zusätzlich kündigte Finanzchef Gonzalo Luchetti ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 30 Milliarden US-Dollar an. Das Volumen liegt deutlich über dem vorherigen Programm von 20 Milliarden Dollar. Die Bank will damit ihre Kapitalstärke unterstreichen und Investoren stärker am Geschäftserfolg beteiligen. Gleichzeitig arbeitet Citigroup weiter daran, regulatorische Altlasten zu beseitigen. Nach Angaben des Managements seien rund 90 Prozent der Maßnahmen in den Bereichen Compliance, Risikomanagement, Technologie und Daten bereits abgeschlossen. Hintergrund sind frühere Probleme bei internen Kontrollen. Besonders der versehentliche Transfer von 900 Millionen Dollar an Revlon-Gläubiger hatte die Aufsichtsbehörden auf den Plan gerufen.

KI soll Vermögensverwaltung antreiben

Ein zentraler Wachstumstreiber soll künftig Künstliche Intelligenz werden. Vor allem die Vermögensverwaltung steht dabei im Fokus. Die Sparte verwaltet aktuell rund 1,3 Billionen Dollar Kundengelder und erreichte zuletzt eine Rendite von 10,8 Prozent. Fraser sieht durch KI erhebliche Effizienzpotenziale. Mit dem internen KI-Projekt Sky wolle die Bank Produktivität und Ertragskraft steigern. Zugleich schloss sie größere Übernahmen im Wealth-Management vorerst aus. Die Citigroup setzt stattdessen auf organisches Wachstum. Analysten erwarten unter anderem neue digitale Angebote und schnellere internationale Zahlungsdienste für Firmenkunden.

Umbau des Konzerns schreitet voran

Seit ihrem Amtsantritt 2021 treibt Fraser den Umbau der Bank voran. Citigroup zog sich aus mehreren internationalen Privatkundengeschäften zurück und verkaufte zuletzt weitere Beteiligungen in Mexiko sowie das verbliebene Russland-Geschäft. Auch das Investmentbanking wurde neu aufgestellt. Die Bereiche Banking und Markets erzielten zuletzt Renditen von rund 15 Prozent. Zusätzlich verstärkte Citigroup nun ihr Geschäft rund um Aktionärsberatung und Übernahmeabwehr. Dafür wechselte Barclays-Manager James Potts zur Bank und übernimmt künftig die Leitung der globalen Shareholder-Advisory-Sparte. Mit dem Umbau will Citigroup langfristig wieder zu den profitabelsten Großbanken der Wall Street aufschließen.

Bn-Redaktion/tb
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