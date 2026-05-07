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Angriff auf Nvidia

Warum plötzlich Alphabet die Nase vorn hat 07.05.2026, 18:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Google auf Samsung Tablet
© Bild von AS Photography auf Pixabay
Alphabet setzt bei Künstlicher Intelligenz zum nächsten großen Angriff an. Der Google-Konzern überzeugt nicht nur mit starken Cloud-Zahlen und neuen KI-Produkten, sondern baut gleichzeitig seine eigene Chipstrategie massiv aus. Damit wächst der Druck auf Nvidia und auch auf Apple im Wettbewerb um die wertvollsten Tech-Konzerne der Welt.
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Alphabet gewinnt im KI-Rennen an Dynamik

Noch vor wenigen Jahren galt Nvidia als nahezu uneinholbarer Gewinner des KI-Booms. Die Nachfrage nach Hochleistungs-Chips explodierte weltweit und katapultierte den Konzern an die Spitze der wertvollsten Unternehmen. Doch Alphabet holt zunehmend auf. Zum Börsenschluss am Mittwoch lag die Marktkapitalisierung bei 4,8 Billionen Dollar und damit nur noch rund 240 Milliarden Dollar unter Nvidia. Besonders wichtig war für Anleger der 30. April. Nach überzeugenden Quartalszahlen sprang die Alphabet-Aktie um zehn Prozent nach oben. Vor allem das Wachstum von Google Cloud überzeugte die Märkte. Gleichzeitig verlor Nvidia an diesem Tag rund fünf Prozent an Wert. Hintergrund waren Aussagen großer Tech-Konzerne, die verstärkt auf eigene KI-Chips setzen wollen.

Eigene Chips werden für Nvidia zum Risiko

Alphabet treibt die Entwicklung eigener Prozessoren immer stärker voran. Dadurch könnte sich die Abhängigkeit von Nvidia langfristig deutlich reduzieren. Genau diese Entwicklung sorgt inzwischen für Nervosität am Markt. Denn Nvidia bleibt stark abhängig von Investitionen in KI-Infrastruktur und Rechenzentren. Alphabet verfolgt dagegen einen breiteren Ansatz. KI soll direkt in bestehende Geschäftsmodelle integriert werden. Google Search, YouTube und Google Cloud profitieren bereits sichtbar von neuen KI-Funktionen. Auch der KI-Chatbot Gemini entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Wettbewerber im Markt.

Neuer KI-Gesundheitscoach startet weltweit

Zusätzliche Fantasie liefert nun Googles neue Gesundheitsstrategie. Ab dem 19. Mai startet weltweit der neue Dienst Google Health Premium. Herzstück ist ein KI-gestützter Gesundheitscoach auf Basis von Gemini. Die Anwendung kombiniert Fitnessberatung, Schlafanalyse und Gesundheitsauswertung in einer Plattform. Der Service kostet 9,99 Dollar pro Monat beziehungsweise 99 Dollar pro Jahr. Nutzer von Google AI Pro und Ultra erhalten den Dienst ohne Zusatzkosten. Die KI analysiert Trainingsdaten, Ernährung, Schlaf und Gesundheitswerte und erstellt daraus individuelle Empfehlungen. Damit greift Alphabet verstärkt den boomenden Markt für digitale Gesundheitsdienste an.

Pixel-Offensive gegen Apple nimmt Fahrt auf

Parallel dazu baut Google seine Hardware-Offensive weiter aus. Auf Pixel-8-Geräten wurde jetzt die Anwendung „Quick Share Extension“ entdeckt. Sie soll künftig den Datenaustausch zwischen Android-Smartphones und Apples AirDrop ermöglichen. Die Funktion wurde ursprünglich nur für die Pixel-10-Serie angekündigt und inzwischen auch auf Pixel-9-Geräten gesichtet. Allerdings kämpft Google weiter mit Problemen bei seinen Smartphones. Trotz des aktuellen Mai-2026-Updates berichten Nutzer weiterhin über massiven Akkuverbrauch im Standby-Modus. Besonders Besitzer eines Pixel 9 Pro XL oder neuerer Modelle klagen über hohe Energieverluste über Nacht. Trotzdem zeigt Alphabet mit seinen KI- und Hardware-Initiativen, dass der Konzern im Wettbewerb mit Nvidia, Apple und Microsoft immer stärker aufholt.

 
 
Bn-Redaktion/tb
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